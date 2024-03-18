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الرياضة

أموناتوف بطل «الشارقة للشطرنج»

أموناتوف بطل «الشارقة للشطرنج»
18 مارس 2024 12:30

 
الشارقة (الاتحاد) 

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أحرز الطاجيكي فاروق أموناتوف لقب «النسخة 29»، من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، يمثلون 32 دولة.
وحضر حفل الختام وتكريم الفائزين، عمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج.
وجاءت صدارة أموناتوف، بعدما حصل على 8 نقاط من 9 جولات، بواقع 7 انتصارات وتعادلين، وتبعه الجورجي سيباشيفيلي «7.5 نقطة» والأوزبكي أليكسي بارسوف «7.5 نقطة» مبتعداً عن «الوصيف» بفارق نقاط كسر التعادل، وجاء الفلبيني أوليفر ديماكيلينج، رابعاً، والتركي عزيز ميرت خامساً، والأوزبكي جاخونجير فوديخوف سادساً، والمولدوفي فايوريل لورداتشيسكو سابعاً، وحلّ المغربي مخلص العدناني ثامناً، والمصري أمير محب، تاسعاً ومواطنه عبدالرحمن هشام في المركز العاشر.
ورصدت اللجنة المنظمة جوائز خاصة للاعبين، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب من الإمارات، إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، ونال الدولي راجي صايل أبو عزيزة على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

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نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
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