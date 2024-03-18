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الرياضة

لورينسي يتعهد بـ «كسر الصيام»

لورينسي يتعهد بـ «كسر الصيام»
18 مارس 2024 11:59

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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صام البرازيلي لورينسي لاعب خورفكان عن التهديف، منذ بداية الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، وفشل في هز الشباك خلال 3 مباريات متتالية، رغم أنه هداف الفريق برصيد 7 أهداف سجلها خلال الدور الأول.
ويعود آخر هدف للورينسي إلى مباراة اتحاد كلباء في «الجولة 13» وانتهت بالتعادل 1-1، ولم ينجح بعدها في إضافة أي هدف، بداية من لقاء حتا، وانتهى 2-0 لمصلحة «النسور»، وخسر أمام شباب الأهلي 0-3 وأمام الإمارات 1-2.
وسجل لورينسي أول أهدافه في البطولة أمام الوصل ضمن الجولة الرابعة والبطائح في الجولة الخامسة، والجزيرة في الجولة السادسة، و«هاتريك» أمام الوحدة في الجولة 12 وسجل هدفاً أمام كلباء في الجولة 13.
واجتمع المدرب نيبوشا مع اللاعب لرفع روحه المعنوية، حيث أكد ثقته التامة في قدراته الهجومية مع الفريق.
وأعرب لورينسي عن حزنه لعدم تقديم مستواه، وقال إنه تعرض لإصابة بسيطة أمام النصر في كأس رئيس الدولة، مؤكداً أنه سيعود إلى هوايته في تسجيل الأهداف، اعتباراً من الجولة القادمة.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
اتحاد كلباء
حتا
شباب الأهلي
الإمارات
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