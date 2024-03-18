«فارق النقطة» يمنح «الإمبراطور» رقماً قياسياً في «المحترفين»



علي معالي (دبي)



أحكم الوصل سيطرته على القمة مع نهاية «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 42 نقطة، محققاً رقماً قياسياً جديداً، وبفارق «نقطة» عن الرقم السابق للعين والجزيرة «41 نقطة»، في «المحترفين» ليؤكد «الإمبراطور» أنه المرشح القوي لمعانقة «الدرع» هذا الموسم، وخرج بـ «غلة» رائعة حتى الآن في البطولة، بواقع 13 فوزاً، و3 تعادلات، وما يزال رصيد «الأصفر» خالياً من الخسارة حتى الآن.

ويعتبر الوصل الفريق الرابع الذي لم يخسر في أول «16 جولة»، بعد الجزيرة موسم 2010- 2011، والعين موسم 2017- 2018، والشارقة 2018- 2019، وحضرت «الانتصارات 13» في «عصر الاحتراف» مع نهاية «الجولة 16» خمس مرات، البداية مع الوحدة 2009- 2010، مروراً بالعين مرتين 2012- 2013، و2015- 2016، والجزيرة 2016- 2017، وأخيراً الوصل في الموسم الجاري.

ومنذ انطلاق الاحتراف موسم 2008- 2009، لم يستطع أي فريق الوصول إلى «النقطة 42»، والرقم السابق يشير إلى «41 نقطة»، لكل من العين موسم 2012- 2013، والجزيرة موسم 2016- 2017، وخلال المواسم السابقة فإن أعلى رصيد للوصل هو «33 نقطة» موسم 2016- 2017 في المركز الثالث، وموسم 2017- 2018، حيث جمع 32 نقطة بالمركز الثالث أيضاً، وهو نفس رصيد الموسم الماضي في المركز الثالث أيضاً.