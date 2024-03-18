«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

بحضور الشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، انطلقت فعاليات اليوم الأول من بطولة الجو جيتسو التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الجو جيتسو ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية.

وحضر البطولة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للدورة، ومسؤولي الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.

وسط مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون مختلف الأندية والأكاديميات في فئتي الناشئين والأساتذة، تمكّن نادي العين من إحراز المركز الأول في فئة الناشئين، فيما حل لاعبو أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، ونادي الجزيرة في المركز الثالث.

وعلى صعيد فئة الأساتذة، تبوأت أكاديمية بالمز الرياضية الصدارة، وحلّت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.

واتسمت منافسات اليوم الأول من البطولة، بأجواء حافلة من الحماس والندية، وسط حضور جماهيري غفير، وقدّم لاعبو الأندية والأكاديميات المشاركة من فئتي الناشئين والأساتذة أداءً قوياً على البساط، في ظل حضور لمجموعة من أبرز اللاعبين المصنفين عالمياً.

وثمّن محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم البطولة، مؤكداً أن منافسات الجو جيتسو تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من الرياضات التنافسية ذات الحضور الطاغي في الدورة الرياضية الرائدة، ولا أدلّ على ذلك من استقطابها لمشاركات واسعة النطاق من مختلف الأندية والأكاديميات، ما ينسجم مع استراتيجية اتحاد الجو جيتسو في نشر الرياضة وتنظيم الفعاليات على مدار العام، وتوفير بيئة مثالية تسهم في تنمية مهارات اللاعبين وصقل موهبتهم وتعزيز جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات المحلية والدولية القادمة.

وقال الظاهري: «تمديد فترة إقامة منافسات الجو جيتسو لتصبح يومين بدلاً عن يوم واحد كما في النسخ الماضية، يعكس حجم الإقبال الكبير على ممارسة اللعبة، وجهود الاتحاد واللجنة المنظمة للبطولة لاستيعاب طلبات المشاركة غير المسبوقة من قبل الأندية والأكاديميات، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأهمية توفر فرص الاحتكاك والمنافسة للاعبين، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم وتطورهم البدني والذهني، والحفاظ على معدلات اللياقة البدنية العالية استعداد لموسم طويل من البطولات والفعاليات الرياضية».

وأشاد الظاهري بالمستوى الفني الكبير لأبناء وبنات الإمارات، لا سيما على صعيد فئة الناشئين التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد، كونها حجر الزاوية في إعداد جيل من الأبطال القادرين على مواصلة الريادة القارية والعالمية في رياضة الجو جيتسو.







وأكد عادل البناي، رئيس اللجنة الفنية لدورة ند الشبا الرياضية، أن الدورة تتطور بشكل ملحوظ عاماً بعد عام، ونجحت رياضة الجو جيتسو هذا العام في استقطاب أكثر من 400 لاعب ولاعبة، وهو ضعف عدد اللاعبين في النسخ السابقة، في مؤشر قوي على مدى انتشار اللعبة، مشيداً بدور اتحاد الجو جيتسو في نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين، حتى غدت اللعبة في طليعة الرياضات التي تتمتع بشعبية كبيرة داخل المجتمع.

وقال البناي: «قرار اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية في تخصيص يومين لمنافسات الجو جيتسو كان خطوة حكيمة، خصوصاً أن هذه الرياضة تشكّل إضافة كبيرة للدورة على صعيد قوة المنافسة، وتواجد نخبة لاعبي البساط من مختلف الجنسيات».

وقالت عائشة محمد الجنيبي لاعبة نادي بني ياس «حزام أزرق» والتي حققت ذهبية الناشئات وزن 63 كجم: «أشعر بسعادة كبيرة لاعتلاء منصة التتويج في هذه الدورة القوية التي جمعت مجموعة من أبرز اللاعبات الصاعدات، والنزال النهائي كان في غاية الحماس والتشويق في مواجهة لاعبة نادي الجزيرة، البرازيلية جوليا دي أوليفيرا، وتبادلنا السيطرة على مجريات النزال حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن أقوم بحركة خاطفة، تمكنت عبرها من حسم الموقف لمصلحتي».

من جانبه، قال يرالي خليلوف من أكاديمية كازاخستان الوطنية «حزام أزرق»، والذي حقّق ذهبية فئة الناشئين وزن 85 كيلو جراماً: «بطولة رائعة أخرى يهدينا إياها اتحاد الجو جيتسو ومجلس دبي الرياضي، ومن حُسن الحظ أنني كنت من أوائل المسجلين فيها، وبالفعل كانت تجربة قيّمة بالنسبة لي».

وأضاف «شعور الوقوف على منصة التتويج والحصول على الميدالية الذهبية يفوق الوصف، وشهدت البطولة منافسة شديدة، في ظل تواجد العديد من اللاعبين الراغبين في إثبات أنفسهم، وخضت عدة نزالات قوية مع لاعبين ذوي خبرات وأساليب مختلفة، وهنا تكمن القيمة الحقيقية لمثل هذه البطولات».

وقال البرازيلي ريناتو كاردوزو «حزام أسود»، من أكاديمية كوماندو جروب، والذي حقّق ذهبية فئة الأساتذة وزن 100 كجم: «لم تخالف البطولة توقعاتنا، والمستوى الذي شهدناه اليوم في منافسات فئة الأساتذة أعادنا بالذاكرة إلى أقوى البطولات العالمية التي ينظمها الاتحاد، ومعظم اللاعبين المشاركين سبق لهم خوض أقوى البطولات، مثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وبطولات AJP وجراند سلام».

وأضاف: «الكل هنا يسعى إلى الفوز والتتويج، وهو ما أنتج نزالات صعبة تطلبت منا التعامل معها بأعلى درجات التركيز والعناية بأدق التفاصيل، لا شك بأنها بطولة مهمة تسهم في إعدادنا وتعزيز جاهزيتنا للبطولات القادمة».