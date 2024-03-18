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الرياضة

«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»

«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
18 مارس 2024 13:51

 
إسطنبول (د ب أ)

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استنكر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فناربخشة وطرابزون سبور في الدوري التركي.
وقال إنفانتينو في بيان رسمي «أعمال العنف التي شهدتها مباراة طرابزون سبور وفناربخشة في الدوري التركي غير مقبولة على الإطلاق، ولا مكان لها في مجتمع كرة القدم سواء داخل الملعب أو خارجه».
وأضاف «سأكرر ما قلته في وقت سابق، يجب أن يتمتع جميع اللاعبين بالسلامة والحماية والأمان، ليقدموا الأداء الذي يستمتع به الجماهير في جميع أنحاء العالم».
وطالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الجهات المسؤولة بضمان معيار الأمان والحماية، وضرورة محاسبة المتورطين في أعمال العنف المروعة في طرابزون.
ومن جانبه أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن فتح تحقيقات موسعة في الواقعة واتخاذ إجراءات قانونية.
وعلق وزير الداخلية التركي علي يرليكا عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا) قائلاً «ما حدث غير مقبول، وبدأنا بالفعل تحديد هوية المتورطين في هذه الأحداث».
واقتحم العشرات من مشجعي فريق طرابزون سبور أرض الملعب عقب خسارة فريقهم أمام ضيفه فناربخشة، 2-3، وهاجموا لاعبي فناربخشة والجهاز الفني أثناء الاحتفال بالفوز.
ولم يحدث احتكاك جسدي بين اللاعبين والجماهير، بحسب الصور والفيديوهات التي جرى تداولها بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد المباراة.
وتدخل رجال الأمن لحماية لاعبي ومسؤولي فناربخشة والطاقم التحكيمي للمباراة، قبل ذهابهم لغرف تبديل الملابس.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
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جياني إنفانتينو
تركيا
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