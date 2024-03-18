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الرياضة

«صراع العمالقة» يتحول إلى ميامي

«صراع العمالقة» يتحول إلى ميامي
18 مارس 2024 14:08

 
ميامي (أ ف ب)

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ألكاراز يحتفظ بلقب إنديان ويلز


تعود الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالمياً سابقاً إلى الملاعب، بعد غياب دام عاماً و7 أشهر لإيقافها بسبب تناولها مادة محظورة، وذلك من خلال مشاركتها ببطاقة دعوة في دورة ميامي للسيدات والرجال في التنس، في حين يسعى كل من الإسباني كارلوس ألكاراز والبولندية إيجا شفيونتيك لمواصلة التألق، بعد أن توجا بطلين لإنديان ويلز الأميركية.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» خفضت عقوبة إيقاف هاليب من 4 سنوات إلى تسعة أشهر في السابع من الشهر الحالي، بعد أن تم إيقافها في سبتمبر 2022 من قبل الوكالة الدولية لنزاهة التنس في قضيتين منفصلتين متصلتين بالمنشطات.
واستأنفت حاملة لقب بطولتين كبيرتين العقوبة لدى «كاس» معتبرة أن الفحص الإيجابي كان نتيجة «مكملات غذائية ملوّثة»، وأنّ العيوب الموجودة في جواز سفرها البيولوجي تعود نتيجة جراحة خضعت لها.
وقالت محكمة التحكيم الرياضي «قررت هيئة كاس بالإجماع أن فترة الأربع سنوات من عدم الأهلية التي فرضتها المحكمة المستقلة في الوكالة الدولية لنزاهة التنس سيتم تخفيضها إلى فترة عدم أهلية مدتها تسعة أشهر تبدأ في 7 أكتوبر 2022، وانتهت في 6 يوليو 2023».
ولم تلعب هاليب منذ خسارتها في الدور الأول في بطولة أميركا المفتوحة أواخر أغسطس 2022.
وتستهل هاليب، الفائزة بلقبي بطولتي رولان جاروس الفرنسية عام 2018 وويمبلدون الإنجليزية عام 2019، مشوارها في دورة ميامي بمواجهة الإسبانية باولا بادوسا قبل لقاء محتمل في الدور الثاني مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً.
وعلقت الفرنسية كارولين جارسيا على عودة هاليب إلى الملاعب بقولها «لقد واجهت ضغطاً كبيراً (خلال فترة ايقافها)، من الصعب تخيل ذلك، لا أدري كيف نجحت في إدارة تدريباتها، ما أعرفه أنها حاولت نسيان كل شيء، لكن يبقى الكثير من الأمور الغامضة».
وأضافت «كونها قبلت بطاقة الدعوة للمشاركة في ميامي، فهذا يعني أنها جاهزة للعودة، أقله من الناحية البدنية».
في المقابل، تبدو شفيونتيك مرشحة فوق العادة لإحراز اللقب بعد العروض اللافتة التي قدمتها في دورة إنديان ويلز، المصنفة ضمن دورات الألف، وفوزها السهل على اليونانية ماريا ساكّاري في النهائي 6-4 و6-0، وسبق للبولندية ان توجت بدورة ميامي عام 2022.
وفي دورة الرجال لماسترز الألف نقطة، أزال ألكاراز الشكوك حول مستواه من خلال تتويجه بأول لقب له منذ أن أحرز بطولة ويمبلدون الصيف الماضي، بفوزه في نهائي إنديان ويلز على الروسي دانييل مدفيديف 7-6 و6-1، مكرراً سيناريو العام الماضي حين توج باللقب على حساب اللاعب نفسه.
وقال ألكاراز بعد تتويجه الأحد «الفوز بالدورات يساعدني كثيراً، وهذه النتيجة تعطيني دفعاً معنوياً هائلاً قبل خوض غمار دورة ميامي».
وسيكون مدفيديف، الفائز باللقب العام الماضي على حساب الإيطالي يانيك سينر، أبرز المرشحين لمنافسة ألكاراز الذي أحرز الأحد لقبه الخامس في دورات الماسترز الألف نقطة.
في المقابل، سيكون الصربي نوفاك ديوكوفيتش «36 عاماً»، المصنف أول عالمياً، أبرز الغائبين وذلك بعد صدمة خروجه هذا الأسبوع من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز على يد الإيطالي المغمور لوكا ناردي.
وكتب الفائز بـ24 لقباً كبيراً في إنجاز قياسي على حسابه على موقع «أكس»: للأسف، لن ألعب في ميامي المفتوحة هذا الموسم، في هذه المرحلة من مسيرتي، أحاول تحقيق التوازن بين روزنامتي الشخصية والمهنية، أنا آسف لأني لن أتمكن من تجربة شعور التواجد بين أفضل المشجعين وأكثرهم حماساً في العالم، وتُوج ديوكوفيتش بطلاً لدور ميامي ست مرات آخرها عام 2016.
ولم تكن بداية الموسم موفقة، إذ وبعد خسارته في ربع نهائي كأس يونايتد أمام الأسترالي أليكس دي مينور، انتهى مشوار الصربي في بطولة أستراليا المفتوحة في نصف النهائي على يد سينر، قبل أن يخرج من إنديان ويلز هذا الأسبوع.
ويغيب أيضاً الإسباني رافايل نادال الذي لم يتعاف تماماً من عملية جراحية في وركه وكان أعلن انسحابه أيضاً من دورة إنديان ويلز.
ويأمل نادال في الاستعداد جيداً لما يمكن ان يكون آخر موسم له على الملاعب، من خلال المشاركة في دورة مونتي كارلو المقررة من 7 إلى 14 أبريل، ثم بطولة رولان جاروس من 20 مايو إلى التاسع من يونيو التي يحمل رقمها القياسي مع 14 لقباً.

إيجا شفيونتيك
كارلوس ألكاراز
نادال
أرينا سابالينكا
نوفاك ديوكوفيتش
التنس
ميامي
سيمونا هاليب
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