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الرياضة

أولسون يدخل مركز تأهيل بعد «المرض الدماغيّ»

أولسون يدخل مركز تأهيل بعد «المرض الدماغيّ»
18 مارس 2024 22:05

كوبنهاجن (أ ف ب) 

 

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أدخل كريستوفر أولسون لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي ومنتخب السويد لكرة القدم، والذي نُقل إلى المستشفى في 27 فبراير الماضي، بسبب مرض دماغيّ نادر أفقده قدراته الحركية أو اللفظية، إلى مركز للتأهيل، وفقاً لما قاله ناديه.
وفقد اللاعب البالغ 28 عاماً وعيه في منزله الثلاثاء في 20 فبراير ونُقل إلى مستشفى آرهوس الدولي، حيث تمّ وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأظهرت الفحوص أنه عانى من تكوّن جلطات دمويّة دماغيّة عدّة بسبب «التهاب نادر للغاية» في الأوعية الدموية للدماغ، وفقاً للنادي.
وقال ميتيلاند في بيان «لم يستعد كريستوفر بعد قدراته الحركية أو اللفظية، يُقدّر الخبراء أن فترة تأهيله ستمتد إلى أشهر عدّة».
وأضاف «انتهت فترة وضع كريستوفر لأجهزة التنفس الاصطناعي ونُقل إلى مركز (هامل) للأعصاب والمتخصّص في إعادة تأهيل الحالات المتقدّمة للاضطرابات العصبية».
وتابع البيان «لا يزال الوقت مبكراً لتقديم تشخيصٍ نهائي لحالة كريستوفر».
وبدأ أولسون مسيرته مع أرسنال الإنجليزي عام 2013، حيث لعب مباراة واحدة قبل انتقاله بعدها بعام إلى ميتيلاند على سبيل الإعارة، ثمّ ضمن صفقةٍ نهائية حتّى 2017، ومنه إلى آيك ثم كراسنودار الروسي، وأندرلخت البلجيكي، قبل أن يعود مجدداً إلى ميتيلاند الصيف قبل الماضي على سبيل الإعارة، ثم في صفقة نهائية الصيف الماضي.

الدنمارك
السويد
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أندرلخت
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