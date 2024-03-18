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الرياضة

رودري: انتظروا «أفضل نسخة» من «السيتي»

رودري: انتظروا «أفضل نسخة» من «السيتي»
18 مارس 2024 22:29

لندن (أ ف ب)

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حذّر لاعب خط الوسط الإسباني رودري خصوم مانشستر سيتي، من أن الأفضل لم يأتِ بعد، وذلك عقب فوز فريقه على نيوكاسل في مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، في البحث عن تكرار إنجاز تحقيق ثلاثية تاريخية للموسم الثاني توالياً.
وبلغ رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا نصف نهائي الكأس للموسم السادس على التوالي، بعدما اكتفوا في عقر دارهم على «ملعب الاتحاد» بهدفين في مرمى نيوكاسل، حيث لم تعكس النتيجة هيمنتهم على اللقاء.
وفي وقت عزز فيه «السيتي» سلسلة عدم خسارته إلى 22 مباراة في جميع المسابقات، يعتقد رودري أن هناك المزيد في المستقبل، مع عودة عجلة المنافسات للدوران مجدداً، مع انتهاء النافذة الدولية الحالية، إذ قال «سيكون الأمر جيداً بالنسبة لنا، هذه الاستراحة».
وتابع «ترون أفضل نسخة من هذا الفريق في نهاية الموسم، يحدث هذا دائماً بسبب المدرب، وبسبب معايير النادي، وبسبب أنفسنا والأساليب التي تعلمناها خلال هذه السنوات. هذا ما نريد القيام به».
وأضاف «طلبوا منا الخلود للراحة قدر الإمكان، أعرف أن الأمر صعب، لكن لدينا مباريات ودية لمنتخباتنا الوطنية»، مشدداً على «من المهم أن نلعب لمنتخباتنا الوطنية، ولكن أيضاً أن نفكر في نهاية الموسم، أعتقد أن الأفضل لم يأتِ بعد».
وكان جوارديولا حريصاً على صرف النظر عن تكرار ثلاثية الموسم الماضي، نظراً لعدد المباريات المتبقية لفريقه الذي يحتل المركز الثالث في الدوري متأخراً بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، والذي سيكون الزائر التالي لـ «ملعب الاتحاد» بعد النافذة الدولية.
كما أوقعت القرعة «السيتي» في مواجهة ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يواجه تشيلسي في نصف نهائي الكأس.
وعلى الرغم من كلمات جوارديولا الحذرة، فإن رودري وبقية الفريق يدركون الفرصة الفريدة المتاحة لهم «إذا سألت أنفسنا قبل الموسم عن الموقع الذي يمكننا أن نكون فيه، يكون هذا هو بالضبط، المشاركة في كل مسابقة والرغبة في القتال من أجل كل شيء، هذا هو الوضع الذي سنصل إليه بعد النافذة الدولية».
وختم قائلاً «يمكننا الفوز بكل شيء بالطبع، سيكون الأمر صعباً للغاية، لقد نفذنا المهمة حتى الآن، وعلينا الآن القيام بالدفعة الأخيرة».

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