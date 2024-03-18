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الرياضة

البرازيل.. «قائمة ضحايا»!

البرازيل.. «قائمة ضحايا»!
18 مارس 2024 22:37

 
البرازيل (رويترز)

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قال دوريفال جونيور مدرب البرازيل، إن المدافع جابرييل سيغيب عن المباراتين الوديتين المقبلتين أمام إنجلترا وإسبانيا بسبب الإصابة، على أن يتم استدعاء جليسون بريمر لتعويضه.
وانضم جابرييل مدافع أرسنال «26 عاماً» الذي خاض ست مباريات دولية مع منتخب بلاده، إلى تشكيلة مكونة من 26 لاعباً أُعلنت يوم السبت.
وجابرييل هو أحدث الغائبين عن البرازيل، بعد إصابة زميله الجناح جابرييل مارتينيلي وكاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد وإيدرسون حارس مانشستر سيتي وماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، وخاض بريمر ثلاث مباريات مع البرازيل.
وأبلغ دوريفال الصحفيين «أعلنت من قبل أننا نعمل مع قائمة أكبر قليلاً، قائمة ما قبل المباراة، إذا جاز التعبير، ومجدداً اليوم كان لدينا ضحية أخرى، ولسوء الحظ لن يتم استدعاء جابرييل، ونستدعي بريمر من يوفنتوس بدلاً منه».
وتحل البرازيل ضيفة على إنجلترا على ملعب ويمبلي يوم السبت، قبل أن تواجه إسبانيا على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 26 مارس الجاري. 

البرازيل
إنجلترا
أرسنال
كاسيميرو
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
إيدرسون
ماركينوس
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