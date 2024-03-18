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لاتسيو يعلن «بديل» ساري

لاتسيو يعلن «بديل» ساري
18 مارس 2024 22:46

 
روما (رويترز)

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أعلن لاتسيو الإيطالي تعيين إيجور تيودور مدرباً للفريق، بعد استقالة ماوريتسيو ساري.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن تيودور «45 عاماً» وقع عقداً لمدة 18 شهراً مع النادي الذي يتخذ من روما مقراً له.
وكانت آخر التجارب التدريبية لتيودور مع أولمبيك مرسيليا الفرنسي، قبل أن يرحل في يونيو من العام الماضي، بعد أن قاد الفريق إلى المركز الثالث، كما سبق وأن تولى تدريب أودينيزي وفيرونا في الدوري الإيطالي.
ولعب الكرواتي الدولي السابق في الدوري الإيطالي لاعب وسط دفاعي ليوفنتوس في الفترة من 1998 حتى 2007.
واستقال ساري في 13 مارس الجاري وتولى مساعد مدرب لاتسيو جيوفاني مارتوشيلو المسؤولية في الفوز 3-2 على فروزينوني يوم السبت الماضي.
ويحتل لاتسيو المركز التاسع في الترتيب، بفارق أربع نقاط عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

الدوري الإيطالي
لاتسيو
ساري
أودينيزي
يوفنتوس
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