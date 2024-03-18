غريب والكربي يتألقان في «دوري القفز»



الشارقة (الاتحاد)

تألق الفارسان شادي غريب، وعبد الله حمد الكربي، من نادي الشارقة للفروسية، في منافسات الأسبوع الثامن لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، في أكاديمية بوذيب للفروسية، وبإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تألفت من 10 منافسات، بواقع منافستين لكل فئة.

ورصدت لمنافسات الأسبوع الثامن جوائز بقيمة 250 ألف درهم، وتوّج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية والسباق، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب للفروسية.

وأُقيمت المنافسات على صالة سلطان بن زايد الكبرى في بوذيب بمنطقة الختم، وهي أولى المنافسات المتبقية من النسخة الـ12 لدوري القفز بالموسم الحالي.

جاءت معظم منافسات الأسبوع بتصميم مفتوح المسار وبمواصفات الجولة الواحدة، وهو ما يحقق هدف المحافظة على مستوى الفرسان والخيول خلال شهر رمضان الكريم، وفي أعقاب مشاركاتهم المتصلة في عدد كبير من البطولات الدولية التي شهدتها أندية ومراكز الفروسية في الإمارات خلال الفترة الماضية.

وحقق الفارس شادي غريب الفوز مع «كابرنت دو مارش»، في منافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 25 فارساً وفارسة، نجح منهم 6 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ، وتقدمهم شادي غريب على منصة التتويج، منهياً المرحلة الثانية في 25.07 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني زميله في النادي الفارس سالم خميس السويدي مع «زادورا» وسجل 26.28 ثانية.

وجاءت المنافسة الثانية على حواجز الـ140 سم، بمواصفات الجولة الواحدة، وتنافس فيها 25 فارساً وفارسة، وأكملها 9 فرسان نظيفة دون خطأ، وحاز الصدارة الفارس عبد الله حمد الكربي مع «إيديل وايس دو غروم» من نادي الشارقة للفروسية، وأنهى الجولة في الزمن الأفضل بعد أن بلغ 58.58 ثانية، وبهذا الفوز يكمل الكربي ثنائية في منافسات الأسبوع، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس هزاع حمد الظاهري مع «إيلوي» من نادي أبوظبي للفروسية والزمن 59.88 ثانية، وجاء الفارس سالم خميس السويدي مع «زادورا» في المركز الثالث والزمن 61.02 ثانية.

حواجز الـ130 سم صمم بها مسار منافسة المرحلتين الخاصة لفرسان الفئة الأولى وفئة الشباب، وتنافس فيها 37 فارساً وفارسة، وأنهى المرحلتين 12 فارساً دون خطأ، وتصدرهم الفارس سالم خميس السويدي مع «شيمبرلي 23» من نادي الشارقة للفروسية، وأنهى المرحلة الثانية في 24.41 ثانية، والثاني الفارس أسامة الزبيبي مع الجواد «فلاش غوردون 30» من منتجع الفرسان الرياضي، وسجل 24.89 ثانية، والفارس محمد فادي الزبيبي «الأب» شارك مع «شانيل بوي» من نادي الشارقة للفروسية، وأنهى المرحلة الثانية في 25.18 ثانية ونال جائزة المركز الثالث.

وفي منافسة الجولة الواحدة لفرسان الفئتين الكبرى والشباب على حواجز 130 سم، تنافس 33 فارساً، وأنهى الجولة دون خطأ 11 فارساً، وحاز جائزة المركز الأول الفارس الشاب محمد حمد الكربي مع «اف إلمي» من نادي الشارقة للفروسية، وحافظ الفارس أسامة الزبيبي على المركز الثاني الذي أحرزه مع الجواد «فلاش غوردون 30» من منتجع الفرسان الرياضي، بزمن 58.88 ثانية، وتقدم إلى المركز الثالث الفارس فرهانغ صادقي مع «غزارو في دي ال» من نادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي، وأنهى الجولة في زمن 59.32 ثانية.



أكثر من فئة وجد فرسانها حاجتهم في منافستي الأسبوع على الحواجز التي بلغ ارتفاعها 120 سم، من فئة (الجونيورز)، وفرسان المستوى الثاني وخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات. وفي المنافسة الأولى لفئة (الجونيورز) من جولة واحدة على حواجز الـ120 سم، تنافس 28 فارساً وفارسة، وعبرها 10 فرسان دون خطأ، وفاز بالصدارة الفارس عبد الله حمد الكربي مع «ديون زد» من نادي الشارقة للفروسية، ومن فرسان المستوى الثاني شارك في المنافسة 33 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة 11 فارساً دون خطأ، وحازت الصدارة الفارسة مريم أحمد أهلي مع «دون جوان» من نادي الشارقة للفروسية، وشارك 9 من فرسان المستوى الأول بخيولهم التي تحتاج هذا المستوى وفي غالبيتها تكون لأسباب تدريبية أو إعادة تأهيل، ونجح منهم 3 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وأولهم الفارسة أنيتا ساندي مع «كيوكو» من نادي الشارقة للفروسية. ومن خيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات تنافست 15 خيلاً، نجحت منها 6 خيول في إكمال الجولة دون خطأ، وأولها «باري بلو» بقيادة الفارس هشام غريب من منتجع الفرسان الرياضي.

وجاءت مشاركة الفرسان من الفئات ذاتها في المنافسة الثانية بمواصفات الجولة الواحدة على الارتفاع 120 سم، مع تقارب في عدد المشاركين، وأسفرت عن فوز الفارس أحمد الشريف مع «جيليز» في فئة (الجونيورز)، من نادي الشارقة أيضاً، وزميله بالنادي الفارس جواد نظام مع «هارليز جاك زد» عن فرسان المستوى الثاني، ومفتاح الظاهري مع «كابشور فلوريفال» من فرسان شرطة أبوظبي عن فئة فرسان المستوى الأول، والخيول عمر 6 سنوات، فاز «كاسكو فاز» بقيادة الفارس أحمد نبيل فلكناز من نادي الشارقة للفروسية.

أول منافسة لفئة الفرسان الأشبال، بمواصفات الجولة الواحدة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 105 سم، وتنافس فيها 12 فارساً، وأكملها 5 فرسان دون خطأ، وفاز حمزة المحاميد مع «جاسمين» من نادي (فروسية) للفروسية، وشاركت 10 خيول صغيرة عمر 5 سنوات، ونجح من بينها «أوليفر» بقيادة الفارس حمد الكربي من نادي الشارقة للفروسية. وفي المنافسة الثانية من جولة واحدة، على حواجز 105 سم، فاز الفارس صالح مفرج الكربي مع «اسبريسو» من نادي الشارقة للفروسية، ومن الخيول الصغيرة عمر 5 سنوات، جاء الفوز من نصيب «أونورا جيه» بقيادة الفارس حمد علي الكربي من نادي الشارقة للفروسية

وتنافس 32 فارساً من فئة المبتدئين المتقدمة (3)، ونجح منهم 5 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ على حواجز ارتفاعها 115 سم، وفاز الفارس أنوار نجم مع «سابرينا» من نادي أبوظبي للفروسية، ومن فرسان المستوى الثاني شارك 4 فرسان، وفازت الفارسة صوفيا أليكساندرا مع «داكوتا زد» من نادي منتجع الحبتور للبولو والفروسية، وفي المنافسة الثانية فاز فارس المستوى الثاني محمد حسن مساوى مع «كويك زد» من أكاديمية بوذيب للفروسية.

شهدت منافسات الأسبوع مشاركة واسعة من فئة الفرسان المبتدئين وبلغ عددهم 76 فارساً وفارسة في المنافسة الأولى بمواصفات المرحلتين على حواجز تراوح ارتفاعها بين (90 و100) سم، وأكمل المرحلتين دون خطأ 16 فارساً، وتقدمتهم الفارسة لنا أبوزانت مع «غاسيس» من منتجع الفرسان الرياضي، وفي منافسة الجولة الواحدة، أكمل الجولة 20 فارساً دون خطأ من جملة الـ76 مشاركاً، وتصدرهم الفارس جمعة محمد الرميثي مع «أرين زد» من فرسان شرطة أبوظبي.