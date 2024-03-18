فناربخشه يدعو إلى «عمومية الانسحاب»!



أنقرة (رويترز)

قال نادي فناربخشه المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، إنه يفكر في الانسحاب من الدوري، بعد تعرض بعض لاعبيه لهجوم من جماهير طرابزون سبور، بعد انتصار الفريق خارج أرضه مطلع الأسبوع الحالي.

واقتحمت جماهير طرابزون سبور الملعب، واشتبكت مع قوات الأمن ولاعبي فناربخشه، بعد خسارة طرابزون 3-2، في أحدث واقعة في الدوري الذي يشوبه الجدل هذا الموسم.

وسيعقد فناربخشه اجتماعاً لجمعية عمومية طارئة في الثاني من أبريل، حسبما قرر مجلس الإدارة.

وجاء في بيان للنادي أن نقاط جدول أعمال الجمعية العمومية تتضمن تقييم الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الحادث «بما في ذلك انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من الدوري الممتاز».

وأدان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» الحادث، قائلاً إن العنف في الدوري التركي الممتاز «غير مقبول».

ويحتل فناربخشه المركز الثاني في الترتيب برصيد 79 نقطة من 30 مباراة، متأخراً بفارق نقطتين عن جالطة سراي.