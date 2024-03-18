الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فناربخشه يدعو إلى «عمومية الانسحاب»!

فناربخشه يدعو إلى «عمومية الانسحاب»!
18 مارس 2024 23:00

 
أنقرة (رويترز) 

 

أخبار ذات صلة
إنفانتينو يدعو إلى «سلامة الرياضة» من «العنف المشين»
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»

قال نادي فناربخشه المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، إنه يفكر في الانسحاب من الدوري، بعد تعرض بعض لاعبيه لهجوم من جماهير طرابزون سبور، بعد انتصار الفريق خارج أرضه مطلع الأسبوع الحالي.
واقتحمت جماهير طرابزون سبور الملعب، واشتبكت مع قوات الأمن ولاعبي فناربخشه، بعد خسارة طرابزون 3-2، في أحدث واقعة في الدوري الذي يشوبه الجدل هذا الموسم.
وسيعقد فناربخشه اجتماعاً لجمعية عمومية طارئة في الثاني من أبريل، حسبما قرر مجلس الإدارة.
وجاء في بيان للنادي أن نقاط جدول أعمال الجمعية العمومية تتضمن تقييم الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الحادث «بما في ذلك انسحاب الفريق الأول لكرة القدم من الدوري الممتاز».
وأدان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» الحادث، قائلاً إن العنف في الدوري التركي الممتاز «غير مقبول».
ويحتل فناربخشه المركز الثاني في الترتيب برصيد 79 نقطة من 30 مباراة، متأخراً بفارق نقطتين عن جالطة سراي.

تركيا
الدوري التركي
فناربخشة
الفيفا
إنفانتينو
طرابزون سبور
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
18 مارس 2024
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر من «مجاعة وشيكة» في غزة
اليوم 03:54
سفينة الشحن «روبيمار» بعدما غرقت قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: تراجع أفق الحل السياسي بفعل التصعيد الحوثي
اليوم 03:54
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين بالضفة
اليوم 03:53
بوتين خلال إلقاء خطاب وسط موسكو وإلى جواره المرشحون الثلاثة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين تدرس المشاركة بمؤتمر سلام بشأن أوكرانيا تستضيفه سويسرا
اليوم 03:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©