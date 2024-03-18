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الرياضة

تأجيل مباراة دندي ورينجرز «رهن التحقيق»!

تأجيل مباراة دندي ورينجرز «رهن التحقيق»!
18 مارس 2024 23:34

 
جلاسكو (د ب أ)

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تحقق رابطة الدوري الأسكتلندي للمحترفين لكرة القدم في أسباب تأجيل مباراة دندي يونايتد مع جلاسكو رينجرز.
وتأجلت المباراة قبل نحو 90 دقيقة من انطلاقها، بسبب غمر أرضية الملعب بالمياه، رغم تفقد حالة أرضية الملعب مرتين من قبل الطاقم التحكيمي للمباراة.
وأكد المتحدث باسم رابطة الدوري الأسكتلندي للمحترفين لكرة القدم «تأجيل أي مباراة أمر محبط، بالنظر إلى أثر ذلك على المشجعين».
وأضاف «تأجيل هذه المباراة تحديدا أمر مخيب للآمال، نظراً لأنها كانت منقولة على الهواء عبر شبكة سكاي سبورتس».
وختم بالقول «رابطة الدوري الأسكتلندي للمحترفين لكرة القدم ستحقق في الملابسات المحيطة بهذا التأجيل».

أسكتلندا
الدوري الأسكتلندي
جلاسكو رينجرز
دندي
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