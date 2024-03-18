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الرياضة

«الكاف» يعلن مواعيد ربع نهائي «الأبطال»

«الكاف» يعلن مواعيد ربع نهائي «الأبطال»
18 مارس 2024 23:41

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» مواعيد منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباريات الذهاب أحد يومي 29 و30 مارس الجاري، فيما تقام مباريات الإياب 5 و6 أبريل.
وذكر «الكاف» أن مواجهة سيمبا التنزاني مع الأهلي تقام يوم الجمعة 29 مارس، بينما تقام يوم السبت 30 مارس ثلاث مباريات هي يانج أفريكانز مع صن داونز، ومازيمبي مع بترو أتليتكو الأنجولي، ثم الترجي التونسي مع أسيك ميموزا.
وأضاف: تقام مباراة الإياب يوم الجمعة 5 أبريل، حيث يلتقي صن داونز مع يانج أفريكانز، والأهلي مع سيمبا، وتختتم الجولة ذاتها يوم السبت 6 أبريل بمباراتي بيترو أتليتكو مع مازيمبي، ثم أسيك ميموزا مع الترجي.

 

دوري أبطال أفريقيا
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الأهلي المصري
سيمبا التنزاني
الترجي
صن داونز
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