الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التاميرانو.. «الحالة مستقرة» بعد «الانهيار»!

التاميرانو.. «الحالة مستقرة» بعد «الانهيار»!
18 مارس 2024 23:48

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الكاحل» يحطم «قياسية جريزمان»!
«العضلة» تمنع ميسي من «رقصة التانجو»


استقرت حالة خافيير التاميرانو لاعب منتخب تشيلي، وأصبح في حالة جيدة، عقب انهياره في أرض الملعب، خلال مباراة فريقه استوديانتس دي لا بلاتا.
وسقط التاميرانو «24 عاماً» على أرض الملعب، خلال التعادل السلبي مع بوكا جونيورز بكأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.
وتوقفت المباراة لحوالي 27 دقيقة، بعد تدخل الجهاز الطبي لإسعاف التاميرانو، ودخلت سيارة إسعاف إلى أرض الملعب، لنقل لاعب منتخب تشيلي إلى المستشفى أمام أعين زوجته الحامل التي كانت حاضرة في المدرجات، كما دخل اللاعبون في نوبة من البكاء داخل أرض الملعب.
وقال طبيب استوديانتس هوجو مونتنيجرو، إن حالة التاميرانو مستقرة واللاعب أصبح في حالة جيدة.

تشيلي
الأرجنتين
إستوديانتيس
نادي بوكا جونيورز
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
18 مارس 2024
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر من «مجاعة وشيكة» في غزة
اليوم 03:54
سفينة الشحن «روبيمار» بعدما غرقت قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: تراجع أفق الحل السياسي بفعل التصعيد الحوثي
اليوم 03:54
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين بالضفة
اليوم 03:53
بوتين خلال إلقاء خطاب وسط موسكو وإلى جواره المرشحون الثلاثة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين تدرس المشاركة بمؤتمر سلام بشأن أوكرانيا تستضيفه سويسرا
اليوم 03:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©