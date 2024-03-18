التاميرانو.. «الحالة مستقرة» بعد «الانهيار»!



برلين (د ب أ)



استقرت حالة خافيير التاميرانو لاعب منتخب تشيلي، وأصبح في حالة جيدة، عقب انهياره في أرض الملعب، خلال مباراة فريقه استوديانتس دي لا بلاتا.

وسقط التاميرانو «24 عاماً» على أرض الملعب، خلال التعادل السلبي مع بوكا جونيورز بكأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وتوقفت المباراة لحوالي 27 دقيقة، بعد تدخل الجهاز الطبي لإسعاف التاميرانو، ودخلت سيارة إسعاف إلى أرض الملعب، لنقل لاعب منتخب تشيلي إلى المستشفى أمام أعين زوجته الحامل التي كانت حاضرة في المدرجات، كما دخل اللاعبون في نوبة من البكاء داخل أرض الملعب.

وقال طبيب استوديانتس هوجو مونتنيجرو، إن حالة التاميرانو مستقرة واللاعب أصبح في حالة جيدة.