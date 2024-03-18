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الرياضة

«الكاحل» يحطم «قياسية جريزمان»!

«الكاحل» يحطم «قياسية جريزمان»!
18 مارس 2024 23:57

 
باريس (رويترز)

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قال منتخب فرنسا إنه يفتقد جهود أنطوان جريزمان في المباراتين الوديتين هذا الشهر أمام ألمانيا وتشيلي، بعدما تعرض المهاجم لإصابة في الكاحل، ليتوقف بذلك رقمه القياسي العالمي بخوضه 84 مباراة متتالية مع بلاده.
وسيتم استبدال لاعب أتلتيكو مدريد البالغ عمره 32 عاماً، ورابع هدافي فرنسا برصيد 44 هدفاً في 127 مباراة، بلاعب الوسط ماتيو جندوزي، بعد استبعاده من التشكيلة المكونة من 23 لاعباً.
ويلعب جندوزي «24 عاماً» مع لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، على سبيل الإعارة من أولمبيك مرسيليا، وخاض سبع مباريات دولية مع منتخب فرنسا.
وتستضيف فرنسا منتخب ألمانيا في ملعب بارك أولمبيك ليون يوم السبت المقبل، قبل مواجهة تشيلي في ملعب فيلودروم 26 مارس الجاري.

فرنسا
أتلتيكو مدريد
برشلونة
جريزمان
ألمانيا
تشيلي
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