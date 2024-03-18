«السيتي» يقدم 16 لاعباً دولياً في «أيام الفيفا»



لندن (د ب أ)



أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن 16 من لاعبيه يشاركون مع منتخباتهم الوطنية في فترة التوقف الدولي «أيام الفيفا».

وانضم كايل ووكر، وجون ستونز، وفيل فودين إلى قائمة المنتخب الإنجليزي، لخوض المواجهة الودية أمام البرازيل يوم السبت المقبل، على استاد ويمبلي.

كما انضم جيريمي دوكو إلى بلجيكا، لخوض وديتين أمام أيرلندا وإنجلترا، بحسب ما ذكره «سيتي» عبر موقعه الرسمي.

ويشارك «ثنائي» كرواتيا ماتيو كوفاسيتش، وجوسكو جفارديول، في بطولة العاصمة الإدارية الودية في مصر، بمشاركة أربعة منتخبات، هي كرواتيا ومصر ونيوزيلندا وتونس. وكل من إيرلينج هالاند، وأوسكار بوب في قائمة النرويج استعداداً للمواجهتين الوديتين أمام التشيك وسلوفاكيا.

والتحق روبن دياز، وماتيوس نونيز، وبيرناردو سيلفا بقائمة البرتغال، لمواجهة السويد وسلوفاكيا ودياً.

ويشارك رودريجو مع منتخب إسبانيا في المباراتين الوديتين أمام كولومبيا والبرازيل. ويسافر مانويل أكانجي مع سويسرا إلى الدنمارك، لملاقاة الدنمارك ودياً يوم السبت قبل مواجهة أيرلندا يوم الثلاثاء.

ويلعب ناثان أكي مع هولندا أمام أسكتلندا يوم السبت على ملعب أمستردام أرينا، قبل مواجهة ألمانيا يوم الثلاثاء.

كما انضم جوليان ألفاريز إلى الأرجنتين استعداداً لمواجهة السالفادور وكوستاريكا في أميركا.