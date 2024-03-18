«الطائرة» ينجز %85 من الأهداف الاستراتيجية

دبي (الاتحاد)

استعرض اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الطائرة، إنجاز مجلس إدارة الاتحاد ما نسبته 80 إلى 85% من خطة العمل الاستراتيجية للدورة الحالية، وذلك خلال أعمال الاجتماع الأخير في الدورة الانتخابية الحالية 2020- 2024، والذي استضافه مقر الهيئة العامة للرياضة بدبي مساء الأحد.

ترأس عبدالله جمعة الدرمكي اجتماع العمومية، بحضور عبدالعزيز السلمان الأمين العام للاتحاد، ونواب وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى محمد الكعبي ممثل الهيئة العامة للرياضة، وبحضور ممثلي 15 نادياً من أعضاء العمومية شملت الجزيرة، الوحدة، بني ياس، العين، النصر، الوصل، شباب الأهلي، حتا، البطائح، خورفكان، الرمس، المدام، مليحة، أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ورحب عبدالله الدرمكي رئيس الاتحاد بأعضاء الجمعية العمومية، مثمناً الدعم والثقة الكبيرة في مجلس الإدارة، والتعاون المستمر مع خطط الاتحاد الطموحة، والتي أسهمت في تحقيق مجمل الأهداف والطموحات الرامية إلى تطوير لعبة الكرة الطائرة.

وصادق اجتماع العمومية على جدول الأعمال، ومحضر اجتماع العمومية السابق الذي عُقد مارس 2023، والتقرير المالي الذي تضمن اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023، ومشروع الميزانية التقديرية لعام 2024، إضافة إلى استعراض الأهداف التي جرى تحقيقها خلال فترة عمل مجلس الإدارة، بجانب تحويل المقترحات الواردة من الأندية الأعضاء إلى لجنة الأحداث الرياضية للدراسة وإبداء الرأي الفني قبل التشاور مع الأندية من خلال ورش عمل متخصصة تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد عبدالله الدرمكي رئيس الاتحاد تحقيق مجلس الإدارة ما نسبته 80 إلى 85% من الأهداف الموضوعة ضمن استراتيجية عمل مجلس إدارة الاتحاد خلال فترة العامين الماضيين، والتي بدت أشبه بخارطة طريق هدفت إلى تصحيح الأوضاع، في ظل سعي الاتحاد المستمر للتغيير والنظر إلى المستقبل بمرئيات تفتح له طريق النجاح والاستمرار في العمل المتميز، ليكون واحداً من الاتحادات الأكثر تميزاً فنياً وإدارياً.

من جانبه، استعرض عبدالعزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الطائرة أبرز منجزات وأهداف عمل مجلس الإدارة في خطته الاستراتيجية والتي شملت في جانب الأهداف الإدارية «تطوير اللوائح الداخلية، والمسابقات المحلية، المنتخبات الوطنية، المدربين، الحكام، ونشاط كرة الطائرة النسائية»، فيما شملت الأهداف الفنية «تطوير الأنظمة والهيكل، الرعاة والشركات، واتفاقيات التعاون مع الاتحادات الوطنية والقارية والدولية».

وتطرق السلمان إلى التطوير الكبير في أنظمة عمل الاتحاد والتي شملت النظام الجديد الذي يعتمد على قاعدة المعلومات، التسجيل الإلكتروني للاعبين، وتعيين الحكام عبر النظام، استخدام التقنيات الحديثة في تطوير العمل بالاتحاد، بجانب الأهداف الفنية وأبرزها تحديث اللوائح وزيادة رقعة مشاركات المنتخبات الوطنية، إضافة إلى دورات المدربين وتأهيل وصقل الحكام.