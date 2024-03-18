«الراقي» يدفع «الإمبراطور» إلى «فاصلة السلة»

علي معالي (الشارقة)

فرض فريق البطائح مباراة فاصلة على الوصل لتحديد الفريق الرابع المتأهل للمربع الذهبي لدوري رجال السلة، بعد الفوز بفارق نقطة واحدة (75-74) في المباراة التي جرت بينهما في ربع النهائي على صالة نادي الوصل، وستكون المباراة الفاصلة الخميس المقبل في زعبيل، والفائز يلتقي مع شباب الأهلي في نصف النهائي المحدد لها 25 من الشهر الجاري.

جاءت المباراة مثيرة للغاية من البداية للنهاية، وكان لوجود الثنائي الدولي في صفوف البطائح الدور الأبرز في المباراة وهما راشد ناصر وجاسم محمد، بعد انتقالهما منذ فترة من الشارقة إلى البطائح، انتهت أرباع المباراة بنتيجة 15-16.24- 29.22-8.14-21 لمصلحة «الراقي»، وكان الربع الثالث الذي تقدم فيه البطائح 22-8، هو ما جعل الفريق يظل حتى الرمق الأخير من المباراة مزاحماً الوصل، ليخطف المباراة بفارق نقطة، وتصبح الفاصلة سباقاً جديداً بين الفريقين من أجل التأهل للمربع الذهبي.

أدار المباراة طاقم دولي مكون من حسن حاجي، سالم الزعابي، محمد ريان، وراقبها الدولي حسين البلوشي.