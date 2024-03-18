مهرجان «لبيك خورفكان» للجري ينطلق السبت

دبي (وام)

أعلن اتحاد ألعاب القوى تنظيم مهرجان «لبيك خورفكان» للجري 2024 في نسخته الثانية، السبت المقبل في مدينة خورفكان، بمشاركة كبيرة من الذكور والإناث في الفئات المختلفة للمواطنين للكبار لمسافة 8 كم، والمواطنات لمسافة 6 كم فئة الكبار، بالإضافة إلى المواطنين تحت 18 سنة لمسافة 3 كم، والإماراتيات تحت 18 سنة لمسافة 3 كم، كما يتضمن السباق منافسات للمقيمين ضمن فئة الرجال لمسافة 8 كم، والسيدات لمسافة 6 كم، وذكور تحت 18 سنة لمسافة 3 كم، وإناث لمسافة 3 كم، بجانب السباق العائلي لجميع أفراد الأسرة لزيادة الشغف بأهمية الرياضة.