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الرياضة

مهرجان «لبيك خورفكان» للجري ينطلق السبت

مهرجان «لبيك خورفكان» للجري ينطلق السبت
19 مارس 2024 03:20

دبي (وام)

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أعلن اتحاد ألعاب القوى تنظيم مهرجان «لبيك خورفكان» للجري 2024 في نسخته الثانية، السبت المقبل في مدينة خورفكان، بمشاركة كبيرة من الذكور والإناث في الفئات المختلفة للمواطنين للكبار لمسافة 8 كم، والمواطنات لمسافة 6 كم فئة الكبار، بالإضافة إلى المواطنين تحت 18 سنة لمسافة 3 كم، والإماراتيات تحت 18 سنة لمسافة 3 كم، كما يتضمن السباق منافسات للمقيمين ضمن فئة الرجال لمسافة 8 كم، والسيدات لمسافة 6 كم، وذكور تحت 18 سنة لمسافة 3 كم، وإناث لمسافة 3 كم، بجانب السباق العائلي لجميع أفراد الأسرة لزيادة الشغف بأهمية الرياضة.

خورفكان
اتحاد ألعاب القوى
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