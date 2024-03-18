دورة تأسيسية لحكام مضمار الدراجات

الشارقة (الاتحاد)

نظم اتحاد الدراجات الدورة التأسيسية لحكام المضمار في مقر الاتحاد في مضمار زايد بالشارقة وأقيمت على مدار 3 أيام وشهدت مشاركة 24 حكماً مستجداً وحاضر فيها الحكم الدولي علي سيف اليعربي، وأوضح خليفة بن عمير، نائب رئيس اتحاد الدراجات رئيس اللجنة الفنية أن الدورة تأتي ضمن اجندة عمل مجلس إدارة اتحاد الدراجات التي تهدف إلى خلق جيل جديد من الحكام المستجدين في لعبة المضمار، مشيراً إلى أن المضمار شهد تطور كبير الفترة الأخيرة وهو ما أسهم في زيادة الإقبال على المشاركة والتنافس في سباقات الاتحاد سواء من جانب الحكام أو الدراجين.

وأكد ابن عمير، أن الاتحاد كان قد نظم دورة تحكيمية أيضاً منذ فترة، وهو ما يؤكد حرص مجلس الإدارة على تطوير الحكام والتواصل معهم باستمرار كونهم العمود الأساسي للعبة خاصة بعد الإقبال الكبير على المشاركة في سباقات الاتحاد.