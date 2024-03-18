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الرياضة

أكاديمية فاطمة بنت مبارك فعاليات رمضانية و3 بطولات دولية وخليجية

أكاديمية فاطمة بنت مبارك فعاليات رمضانية و3 بطولات دولية وخليجية
19 مارس 2024 03:20

أبوظبي (وام)

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برعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات» وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيسة الأعلى لمجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، تنظم الأكاديمية منافسات رياضية في شهر رمضان، و3 بطولات دولية وخليجية خلال العام.
وتتضمن هذه الفعاليات بطولة كرة السلة للسيدات التي انطلقت أمس وتختتم اليوم، تعقبها منافسات كرة الطائرة للسيدات يومي 20 و21 مارس، وجلسات اليوغا للسيدات على مدى أيام 14 و25 و28 مارس، فيما أقيمت فعاليات الجري السبت الماضي.
وتقام ورشة عمل حول تغذية المرأة الرياضية اليوم، بالإضافة إلى ورشة عمل أخرى حول التمارين الرياضية وهرمونات «الجوع والشبع»، يوم 25 مارس الحالي.
وأكدت مريم المنصوري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن رسالة الأكاديمية هي نشر الثقافة الرياضية في المجتمع الإماراتي وإمارة أبوظبي، ودعم المرأة الرياضية، والارتقاء بمهاراتها وتنمية قدراتها، والوصول بها إلى أعلى المحافل الرياضية، وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتمكينها من القدرات التنافسية.
وقالت: «تم التركيز في هذا الشهر على تعزيز الوعي بممارسة الرياضة، نظراً لأهميتها وقيمتها الكبيرة التي تمثلها لتحقيق استدامة جودة الحياة، ونشر ثقافة الرياضة لما لها من أثر كبير على جميع أفراد المجتمع، وحريصون على تنظيم وإقامة المنافسات بخصوصية كبيرة تراعي الأجواء النسائية التنافسية».
أضافت: الفترة المقبلة من العام الحالي ستشهد استضافة 3 بطولات منها فعالية دولية، بجانب فعاليتين على مستوى الخليج ضمن أجندة وخطط أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، لاستضافة وتنظيم المنافسات الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية، لترسيخ مكانة الأكاديمية في تصميم البرامج الداعمة للرياضة النسائية.

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