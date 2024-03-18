البادل تدخل الأدوار النهائية في «رياضية عجمان»

عجمان (الاتحاد)

اختتمت مباريات الدور الأول من بطولة البادل ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وشهدت مباريات فئة الدوائر الحكومية المؤهلة إلى دور الثمانية تأهل الثنائي عبدالله الرميثي وسالم المدهوش من المجموعة الأولى بفوزهما بالمركز الأول، وعثمان المندوس ومنصور البلوشي من نفس المجموعة عبر المركز الثاني، وصعد عبدالله الدولة وعبد العزيز المهيري من المجموعة الثانية أولاً، وخليفة المندوس وأحمد المهيري كمركز ثان، ومن المجموعة الثالثة مجدي درويش وحاتم عبر المركز الأول، وماجد النعيمي وعبد الرحمن الطيار في المركز الثاني، فيما انتهت مباريات المجموعة الرابعة بتأهل جميل عمرو ودكتور كريم الصغير أولاً وعلاء عابدين وسالم السعيدي عبر المركز الثاني.

من ناحية أخرى، شهدت الجولة الثانية من منافسات كرة القدم المقامة بملعب مركز كواترو الرياضي، تعادل فريق جامعة المدينة مع جهاز الرقابة المالية 1-1، ووضع مصرف عجمان أول 3 نقاط في رصيده بفوزه الكبير على غرفة عجمان بنتيجة 5-2، فيما انتهت المباراة الثالثة بانتصار دائرة الميناء والجمارك على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بنتيجة 2-1. وأسفرت منافسات كرة السلة عن فوز فريق «ني إليت» على نادي فرسان الموستاج بنتيجة 49-16 وفاز فريق بيسي على دائرة الميناء والجمارك بنتيجة 68-39، وانتهت المباراة الثالثة بفوز جامعة عجمان على جامعة المدينة بنتيجة 29-15.