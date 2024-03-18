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الرياضة

إنفانتينو يدعو إلى «سلامة الرياضة» من «العنف المشين»

إنفانتينو يدعو إلى «سلامة الرياضة» من «العنف المشين»
19 مارس 2024 00:31

 
مونتيفيديو (أ ف ب)

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دعا السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا، السلطات في أوروجواي إلى ضمان السلامة في الرياضة، بعد «أعمال عنف مشينة» ارتُكبت ضد حكم خلال مباراة في الدوري الافتتاحي لدوري الدرجة الأولى.
ووصف إنفانتينو ما حدث في مونتيفيديو، عندما تعرض الحكم المساعد فيديريكو بيكاردو لإصابة في أنفه بسبب رميه بحجارة في نهاية المباراة بين راسينج وبينارول، بأنه «مخز». وأدى الحادث إلى إيقاف البطولة المحلية.
وكتب رئيس «الفيفا» عبر حسابه على موقع «إنستجرام»: «يجب ضمان سلامة الحكام ومساعديهم في جميع اللحظات».
وأضاف «لذلك أدعو الجهات المعنية إلى محاسبة المسؤولين، والاستمرار في وضع الإجراءات الرادعة المناسبة، لضمان القضاء على العنف في الرياضة».
وأكد الاتحاد أوروجواي أن بيكاردو تلقى العلاج الطبي، وهو «بصحة جيدة»، داعياً جميع الملتزمين في الأحداث الرياضية إلى رفع «الوعي العام» ضد أعمال العنف.
وتابع أنّه تم التعرف على الشخص المعتدي على الحكم، لكن المتحدث باسم مكتب المدعي العام أعلن أنه على المستوى القضائي، لم يتم تحديد هويته بعد، وأن الشرطة تقود التحقيق للحصول على معلومات عنه عبر الكاميرات والشهود.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
إنفانتينو
أوروجواي
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