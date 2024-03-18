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الرياضة

كأس منصور بن زايد.. «المناصحة» يكسب «المساندة» و«الشؤون الخاصة» يتجاوز سيتي جولف

التحدي والإثارة شعار دائم في منافسات البطولة (تصوير: مصطفى رضا)
19 مارس 2024 03:20

مصطفى الديب (أبوظبي)

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واصل المركز الوطني للمناصحة نتائجه الإيجابية في كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعدما حقق فوزه الثاني في البطولة، وتفوق على قطاع الخدمات المساندة بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الخارجي لـ«فندق قصر الإمارات» بأبوظبي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
حضر المنافسات معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، وأحرز ثلاثية المركز الوطني للمناصحة محمد خالد المغاوري وإسماعيل نسمة وسيروس رمضان، بينما سجل ثنائية قطاع الخدمات المساندة إلتون وامبا، ونال إسماعيل نسمة، لاعب المركز الوطني للمناصحة، جائزة رجل المباراة.
ولحساب ذات المجموعة، قلب مكتب الشؤون الخاصة تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2 على نادي سيتي جولف، عن طريق ثلاثية نوفل الطائي، وأحرز ثنائية سيتي جولف إسلام زكريا وهايتو اكيتو.
وظفر نوفل الطائي، لاعب مكتب الشؤون الخاصة، بنجومية المباراة، بعدما تألق وأحرز ثاني «هاتريك» في منافسات البطولة، علماً بأن ياسر الزهلي، مهاجم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كان صاحب أول ثلاثية في النسخة الجارية من البطولة.
وبنتيجة المباراتين، وصل المركز الوطني للمناصحة إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الثانية، وخلفه كل من قطاع الخدمات المساندة ومكتب الشؤون الخاصة بـ 3 نقاط لكل منهما، ويتذيل نادي سيتي جولف ترتيب المجموعة برصيد خال من النقاط، وما زالت حسابات التأهل مفتوحة حتى الجولة الثالثة والأخيرة، حيث يلتقي مكتب الشؤون الخاصة مع المركز الوطني للمناصحة، ويواجه نادي سيتي جولف فريق قطاع الخدمات المساندة، الخميس المقبل.
ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي، يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 16 فريقاً تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

 

كأس منصور بن زايد لكرة القدم
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