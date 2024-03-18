«شودة» تظفر بكأس الإيذاع في مهرجان المرموم للهجن

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، تحديات رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان المرموم التراثي لسباقات الهجن 2024، وأُقيمت في ثاني أيام التحديات ثمانية عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، بمشاركة 623 مطية.

وظفرت «شودة»، ملك سعيد جابر عبدالله محمد بكأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للأبكار المفتوح وجائزته النقدية البالغة مليوناً ونصف مليون درهم، وذلك بتوقيت قدره 8:50:6 دقيقة.

وأهدى «مياس» مالكه محمد عتيق زيتون المهيري بندقية الجعدان المفتوح ومليون درهم بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 8:52:3 دقيقة.

وعاد شعار سعيد جابر عبدالله محمد للتألق مجدداً من خلال الشوط الثالث، حيث استطاعت «الشهامة» أن تحصد كأس الأبكار المحليات وجائزة المليون درهم بزمن قدره 8:53:0 دقيقة.

وسجل شعار مرغم ظهوره الأول من خلال الرموز في المهرجان، وذلك من خلال حصول «دسمان» لعلي راشد حمد اغدير الكتبي على بندقية الإيذاع الجعدان المحليات وجائزة الثمانمائة ألف درهم بتوقيت بلغ 8:50:1 دقيقة.

واستطاعت «نبأ» أن تضيف كأس الإنتاج الثالث إلى رصيد مالكها محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في مهرجان ختامي المرموم 2024 بحصولها على كأس الأبكار للإنتاج وجائزته البالغة مليوناً ونصف المليون درهم في زمن قدره 8:51:5 دقيقة.

ونجح الشعار المتحدي لسعيد منانه غدير اجتبي في وضع بصمته على آخر رموز سن الإيذاع بحصول «رمز» على بندقية الجعدان للإنتاج بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 8:51:0 دقيقة.