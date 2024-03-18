الإماراتيتان آمنة وحمدة سفيرتان في «الفورمولا- 1»

أبوظبي (الاتحاد)

مع انطلاق الموسم الجديد من أكاديمية الفورمولا 1، تم اختيار النجمتين الإماراتيتين آمنة وحمدة القبيسي سفيرتين رسميتين لأكاديمية ياس هيت للسباقات، بفضل تاريخهما الطويل في مجال السباقات في حلبة مرسى ياس لتمثيل مجتمع السباقات في دولة الإمارات على الساحة الدولية. تبدأ الشقيقتان الإماراتيتان موسمهما الثاني في أكاديمية الفورمولا 1 بالمشاركة في قيادة رائعة بالجولة الافتتاحية للموسم في جدة مع فريقيهما الجديدين ريد بُل ريسينج، وفيزا كاش آب آربي، وستكونان بمثابة سفيرتين رسميتين للفريق الذي يتخذ من حلبة مرسى ياس مقراً له ضمن الموسم المكون من 7 جولات، ويرافق الجدول الزمني الدولي للفورمولا 1.