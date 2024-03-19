شباب الأهلي يودع «سوبر غرب آسيا للسلة»



علي معالي (دبي)



ودع شباب الأهلي دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة، بعد خسارة «الفاصلة» من المحرق البحريني 82- 89، ليتأهل المحرق للقاء المنامة في «المربع الذهبي» فيما تجمع المباراة كاظمة والكويت، في مواجهة كويتية خالصة.

شهدت مباراة شباب الأهلي والمحرق قمة الإثارة والندية بدليل «الفارق الضئيل» في النقاط، خلال «الأرباع الأربعة»، تقدم المحرق في الربع الأول 24- 23، والربع الثاني 21- 19، وعاد «الفرسان» إلى التقدم في الربع الثالث 20- 17، إلا أن المحرق حسم الربع الأخير 27- 20، لتنتهي المباراة لمصلحته 89- 82.

وكان محمد مبارك الأفضل في صفوف «الفرسان»، مسجلاً 13 نقطة والقيام بـ 8 متابعات، ومثلها من التمريرات الحاسمة، وفي المقابل قدم الأميركي ريكي ليدو لاعب المحرق مباراة مميزة، بعد تسجيله 31 نقطة و13 متابعة، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

وشهدت المباراة تبادل التقدم 11 مرة بين الفريقين، إلا أن المحرق نجح في التسجيل تحت السلة، بواقع 36 من 24، كما أنه الأفضل في المتابعات الناجحة 46 مقابل 40.

وحول المحرق الكرات الضائعة من «الفرسان» إلى 17 نقطة لمصلحته، بالإضافة إلى جمع 18 نقطة من الفرصة الثانية.