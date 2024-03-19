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الرياضة

رحيمي والسناني وآل علي نجوم «سبورت فور أوول»

رحيمي والسناني وآل علي نجوم «سبورت فور أوول»
19 مارس 2024 10:20

 
دبي (الاتحاد) 

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حصل المغربي المتألق سفيان رحيمي مهاجم العين، على كأس استفتاء «شبكة سبورت فور أوول» لأفضل لاعب في «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما سجل «هاتريك» قاد به «الزعيم» إلى الفوز برباعية على عجمان، ليحصل رحيمي على أعلى تقييم 60%، جمعها من 23 بطاقة ترشيح من خبراء الاستفتاء، بنسبة 46%، إضافة لـ105 أصوات من تصويت جمهور المنصة 14%. 
وفي فئة أفضل حارس، حسم السباق «المخضرم» خالد السناني برصيد 61.5%، ليحتفظ بـ «القفاز الذهبي» للمرة الخامسة هذا الموسم، بعدما أسهم في بقاء «الإمبراطور» على قمة الترتيب من دون هزيمة حتى الآن.
وفي سباق جائزة أفضل صافرة، ذهب المركز الأول إلى عمر آل علي الذي أدار مباراة بني ياس والوصل بنسبة 46%، وتبعه الحكم الشاب سهيل عبدالله في لقاء الجزيرة واتحاد كلباء بنسبة 32%، ومحمد الهرمودي حكم مواجهة عجمان والعين 23%.
ويذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الذي يواصل عامه السادس توالياً، يقتصر على مباريات دوري المحترفين أسبوعياً، وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 50% للجنة من 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 50% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
سفيان رحيمي
الوصل
خالد السناني
بني ياس
عجمان
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