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الرياضة

سايمون: «الفارق 16» لم يؤهل العروبة إلى «المحترفين»

سايمون: «الفارق 16» لم يؤهل العروبة إلى «المحترفين»
19 مارس 2024 10:50

 
علي معالي (دبي)

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يرى البرازيلي سايمون دي باروس لاعب وسط العروبة، أنه يؤدي موسماً استثنائياً مع فريقه حتى الآن، والذي يتربع على قمة ترتيب دوري الدرجة الأولى، برصيد 55 نقطة، بعد 22 جولة، مؤكداً رغم فارق الـ 16 نقطة مع صاحب المركز الثالث، لم يضمن العروبة التأهل إلى «المحترفين».
قال سايمون «23 عاماً»، والذي يعتبر أحد أعمدة العروبة، وسجل 5 أهداف، آخرها في شباك الذيد: الفريق حصد 17 انتصاراً، و4 تعادلات، والخسارة مرة واحدة، والهدف الأساسي، هو الصعود إلى «دوري المحترفين»، وسعيد بالهدف الأخير، وأن أكون قادراً على مساعدة الفريق، من خلال التسجيل دائماً».
وأضاف: «جاءت المباراة الأخيرة صعبة للغاية، أمام منافس قوي، وواجهنا أمامه تحدياً كبيراً، وفي النهاية انتزعنا الفوز، وأهنئ زملائي على النقاط الثلاث، وعلينا المضي قدماً على طريق الانتصارات، لكي نقترب خطوة أخرى من الصعود».
وقال: «لا يزال هناك 10 جولات قبل نهاية البطولة، وبالتالي علينا الانتباه الكامل، والتركيز في كل جولة مقبلة، وأننا لم نضمن التأهل إلى «المحترفين»، وما زالت هناك نقاط كثيرة على أرض الملعب، وبالفعل نمر بموسم جيد، ولكن لا يمكن أن نفقد تركيزنا، وعلينا أن نبقي أقدامنا ثابتة على الأرض، ونفكر في الانتصارات».
يذكر أن العروبة يتقدم على دبا الحصن صاحب المركز الثاني بسبع نقاط، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للمشاركة في «دوري أدنوك للمحترفين».

 

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