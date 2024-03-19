أموناتوف بطل «الخاطف» في «الشارقة للشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)



أحرز الأستاذ الدولي الكبير الطاجيكي فاروق أموناتوف، لقب «النسخة 29» من بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج الخاطف، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بقاعته، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 30 دولة، وتبلغ جوائزها 20 ألف درهم، وجاءت صدارة أموناتوف، بعد حصوله على 8 نقاط من 9 جولات، بواقع 7 انتصارات وتعادلين، وتبعه الصربي إيجور ميلادينوفيتش «8 نقاط»، مبتعداً بفارق نقاط «كسر التعادل»، والجورجي سيباشيفيلي «7.5 نقطة»، وحل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب المنتخب ونادي الشارقة رابعاً، وله 7.5 نقطة، والمصري عبدالرحمن هشام، والأوزبكي جواهر سينداروف.

وحضر حفل الختام وتكريم الفائزين، عمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد، وفيصل الحمادي، رئيس حكام البطولة.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن البطولة حققت نجاحاً تنظيمياً عالي المستوى، باستقطابها أفضل لاعبي الشطرنج على مستوى العالم.