الأربعاء 20 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أموناتوف بطل «الخاطف» في «الشارقة للشطرنج»

أموناتوف بطل «الخاطف» في «الشارقة للشطرنج»
19 مارس 2024 10:52

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
أئمة ومؤذنون لـ«الاتحاد»: توجيهات رئيس الدولة تعزز الرسالة الحضارية للمساجد في إمارات التسامح


أحرز الأستاذ الدولي الكبير الطاجيكي فاروق أموناتوف، لقب «النسخة 29» من بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج الخاطف، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بقاعته، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 30 دولة، وتبلغ جوائزها 20 ألف درهم، وجاءت صدارة أموناتوف، بعد حصوله على 8 نقاط من 9 جولات، بواقع 7 انتصارات وتعادلين، وتبعه الصربي إيجور ميلادينوفيتش «8 نقاط»، مبتعداً بفارق نقاط «كسر التعادل»، والجورجي سيباشيفيلي «7.5 نقطة»، وحل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب المنتخب ونادي الشارقة رابعاً، وله 7.5 نقطة، والمصري عبدالرحمن هشام، والأوزبكي جواهر سينداروف. 
وحضر حفل الختام وتكريم الفائزين، عمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد، وفيصل الحمادي، رئيس حكام البطولة. 
وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن البطولة حققت نجاحاً تنظيمياً عالي المستوى، باستقطابها أفضل لاعبي الشطرنج على مستوى العالم. 

 

الإمارات
الشارقة
الشطرنج الخاطف
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
آخر الأخبار
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
الرياضة
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
اليوم 11:15
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
الرياضة
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
اليوم 11:04
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
الرياضة
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
اليوم 11:00
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
الرياضة
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
اليوم 11:00
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©