الجزيرة والوصل يحصدان جائزة «دوري الجماهير»



أبوظبي (الاتحاد)



حصل نادي الجزيرة على المركز الأول في فئة النادي المضيف، وجائزة 60 ألف درهم، ضمن مبادرة «دوري الجماهير»، في «الجولة 16»، لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تنظمها رابطة المحترفين، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وجاء نادي عجمان، في المركز الثاني، بعد فخر أبوظبي»، ضمن الفئة ذاتها، وحصد جائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد الوصل المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل العين على المركز الثاني في الفئة نفسها بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.