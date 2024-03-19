سلتيكس.. «خارج السرب»

لوس أنجلوس (أ ف ب)



واصل بوسطن سلتيكس تحليقه خارج السرب، وحقّق فوزه الـ 54 هذا الموسم، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك على حساب ديترويت بيستونز 119-94، على ملعب «تي دي جاردن»، فيما فاز نيويورك نيكس على مضيفه جولدن ستايت ووريرز 119-112.

وكان جايلن براون أفضل مسجّل لسلتيكس بـ 31 نقطة في ثلاثة أرباع فقط، فيما أحرز ديريك وايت تريبل دابل هي الأولى له في مسيرته، بعدما أنهى اللقاء بـ 22 نقطة، 10 متابعات، و10 تمريرات حاسمة.

وقال وايت بعد المباراة «لستُ من الساعين عادة لمطاردة الأرقام وما شابه، لقد كنت قريباً مرّات عدّة «من تحقيق تريبل دابل»، لذا قلت لنفسي، إنني سأحاول أن أحققها هذه المرة، كل الشكر أيضاً لزملائي».

وإضافة إلى براون ووايت، سجّل لسلتيكس أيضاً بايتون بريتشارد 23 نقطة، مع سبع تمريرات حاسمة، ولاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينجيس 20 نقطة مع 8 متابعات.

ومن جانب بيستونز، سجّل جايدن إيفي 21 نقطة مع 5 متابعات، و5 تمريرات حاسمة.

وفي مباراة ثانية، سجّل جالن برونسون 34 نقطة، ليقود نيكس للتفوّق على ووريرز في سان فرانسيسكو.

وبرز أيضاً مايلز ماكبريدج من جانب نيكس، بعد تسجيله 29 نقطة في مشاركته السادسة فقط لاعباً أساسياً في الدوري.