«التانجو» يؤكد غياب «القائد»



بوينوس أيرس (أ ف ب)



أكدّ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكل رسمي غياب النجم ليونيل ميسي عن تشكيلة أبطال العالم في المباراتين الوديتين المقبلتين في الولايات المتحدة بسبب الإصابة.

وكان من المتوقع أن يقود أفضل لاعب في العالم 8 مرات منتخب بلاده بمواجهة السلفادور «الجمعة» في فيلادلفيا، ثمّ كوستاريكا 26 مارس الحالي في لوس أنجلوس.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان، «لن يتمكن قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي من الوجود في تشكيلة الفريق للمباريات الودية في الولايات المتحدة، بسبب إصابة طفيفة في أوتار ساقه اليمنى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ناشفيل».

وابتعد ابن الـ36 عاماً عن تشكيلة إنتر ميامي، بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3-1 الأسبوع الماضي في دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن فريقه إنتر ميامي الأميركي أن الأرجنتيني يعاني «إصابة طفيفة» في فخذه الأيمن.

وغاب ميسي عن المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه دي سي يونايتد 3-1 السبت في الدوري الأميركي.

ويفتقد المنتخب الأرجنتيني في هاتين المباراتين أيضاً نجم روما الإيطالي باولو ديبالا الذي يعاني مشكلة عضلية، لكن بإمكان المدرب لويس سكالوني الاعتماد على مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي ليساندرو مارتينيز المتعافي من إصابة تعرض لها في أوائل فبراير.