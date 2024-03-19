بطولة خالد بن طناف تدخل «الأدوار الإقصائية»



أبوظبي (الاتحاد)



وصلت بطولة خالد بن طناف المنهالي، التي تقام بالملاعب الفرعية بنادي بني ياس بالشامخة إلى مرحلة الأدوار الإقصائية، عقب نهاية الدور الأول، وتأهل ثمانية فرق إلى «ربع النهائي»، وهي فريق «الاتحاد الرياضي» بطل النسخة الثانية من البطولة، و«الزعيم للوساطة العقارية» حامل اللقب، بجانب «الغربية»، و«سيوف العاصمة» صاحب أقوى حضور جماهيري يتجاوز 1000 متفرج في كل لقاء، و«الشهامة»، و«النخبة» و«إسناد» و«فرست لاين انتريرز».

وشهدت مواجهات اليوم الأخير من الدور الأول، إثارة كبيرة في ظل الحضور الجماهيري الكبير، وتتواصل منافسات البطولة يوم الأربعاء، بإقامة مواجهات ربع النهائي، وأسفرت القرعة عن مواجهة «الاتحاد الرياضي»، و«النخبة» في أول مباريات دور الثمانية، فيما يلتقي «الزعيم» مع «الشهامة»، و«الغربية» و«فرست لاين»، ويجمع اللقاء الأخير «إسناد»، و«سيوف العاصمة».