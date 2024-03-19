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الرياضة

الإمارات تُلهم ماكلروي بـ «السلسلة الدولية»

الإمارات تُلهم ماكلروي بـ «السلسلة الدولية»
19 مارس 2024 12:09

 
أبوظبي (الاتحاد)

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فاز روري ماكلروي بلقب «السلسلة الدولية» الافتتاحية، ضمن جولة دي بي ورلد التي تُقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، مستفيداً من الأداء الذي قدمه في دبي، بعدما احتل وصافة بطولة «دبي إنفيتيشنال» بمنتجع خور دبي، وأيضاً حصد لقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في الأسبوع التالي بنادي الإمارات للجولف، للمرة الرابعة القياسية.
يعد الإيرلندي الشمالي واحداً من مجموعة كبيرة من لاعبي جولة دي بي ورلد من أبرز نجوم العالم في رياضة الجولف، الذين اتخذوا من الإمارات وطناً للإقامة الدائمة، وأقام هنا بين 2015 و2019، ومع العديد من البطولات الرئيسية في الدولة، فإن نتائج القرار بدأت تؤتي ثمارها، مع فوز لاعبين يقيمون في الدولة، بحصول تومي فليتوود، على بطولة «دبي إنفيتيشنال»، وثوربيورن أولسن على بطولة رأس الخيمة.
وقال ماكلروي، الذي حصد 17 لقباً في جولة دي بي ورلد، وتُوج بطلاً لـ «السباق إلى دبي» 5 مرات: «بطولة دبي ديزرت كلاسيك أول لقب في مسيرتي الاحترافية، لكن شاركت في الحدث للمرة الأولى هاوياً عام 2006، وأحضر هنا منذ 18 عاماً».
وأضاف: «دبي تعني الكثير خلال مسيرتي الاحترافية، وحصلت على لقبي الأول هنا، بطولة دبي ديزرت كلاسيك منحتني إحدى الفرص الأولى للعب في الجولة».
انتقل تومي فليتوو دإلى دبي في نهاية 2022، والتحق أطفاله بالمدرسة، وهو صاحب عضوية كاملة في مجتمع عقارات جميرا للجولف، ولديه أكاديمية جولف خاصة.
وقال فليتوود الذي يرى أن الإمارات، أصبحت واحدة من أهم الوجهات في عالم الجولف: «أحلم باللعب في جولة دي بي ورلد، والعديد من الأبطال يشاركون في الجولة».
وأضاف: «ألعب دوراً في تطوير لاعبي الجولف الشباب، وأعتقد أن تطوير اللعبة مهم، الإمارات احتلت مكاناً في عالم الجولف، ويجب أن تظل لفترة طويلة في المستقبل».
من جانبه، انتقل أولسن الدنماركي إلى دبي بعد وقت قصير من فليتوود، ما منحه الفوز بلقب بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف أهمية إضافية.

الإمارات
دبي
الجولف
روري ماكلروي
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