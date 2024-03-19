مشجعو ميسي يستردون 50% من قيمة التذاكر



هونج كونج (أ ف ب)



يسترد المشجعون الذين اشتروا تذاكر لمشاهدة نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، وفريق إنتر ميامي الأميركي ليونيل ميسي في هونج كونج، قبل أن يبقى الأخير على دكة البدلاء من دون المشاركة في المباراة الودية، 50 في المئة من قيمة التذاكر، شرط أن يتعهدوا بعدم اتخاذ أي إجراء قانوني.

وأثار النجم الأرجنتيني وفريقه إنتر ميامي غضب الجماهير، عندما ظل على مقاعد البدلاء خلال مباراة أمام منتخب نجوم دوري هونج كونج في الرابع من فبراير الماضي بسبب الإصابة.

وهتف المشجعون الذين دفعوا ما يصل إلى 570 يورو لرؤية ميسي، «عوِّضونا!»، وأشاروا بإبهام يدهم إلى الأسفل سخرية من المالك المشارك للفريق النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، عندما حاول شكر الجماهير في نهاية المباراة.

ولاحقاً، أكد ميسي أن غيابه عن المباراة لم يكن تجاهلاً بل بسبب الإصابة، ورفض ميسي في مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني «ويبو»، الأحاديث التي تقول إن عدم مشاركته في المباراة كان «لأسباب سياسية»، وقال إنه لو كان الأمر كذلك، لما كنت سأسافر إلى هونج كونج في المقام الأول.

وعرضت شركة تاتلر آسيا المنظمة إعادة الأموال بنسبة 50 في المئة للمشجعين الذين اشتروا التذاكر عبر القنوات الرسمية للمباراة.

وأوضحت الشركة أن الراغبين في استعادة أموالهم عليهم أن يوافقوا على الشروط التي تنص على «عدم اتخاذ إجراءات قانونية أمام أي محكمة قانونية أو هيئة قضائية أو سلطة تنظيمية».

وفي ظل الانتقادات التي طالتها بسبب ما وُصف بالفشل الذريع، سحبت شركة تاتلر طلبها للحصول على منحة من حكومة هونج كونج بقيمة 16 مليون دولار لتمويل الحدث في اليوم التالي للمباراة.

وكانت المحطة التالية لإنتر ميامي بعد هونج كونج هي اليابان، حيث لعب ميسي 30 دقيقة في مباراة ودية أخرى ضد فيسل كوبي في طوكيو، مما أثار مجدداً غضب المشجعين الصينيين.