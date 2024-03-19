4 مباريات تدشن «سلة الكراسي» في «ند الشبا»



رضا سليم (دبي)



تنطلق الأربعاء بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، بمشاركة 10 فرق، ضمن «النسخة 11» من «دورة ند الشبا الرياضية» بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث يلتقي في الجولة الأولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي مع بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي مع القيادة العامة لشرطة دبي في المجموعة الأولى، وهيئة تنمية المجتمع مع ماي دبي، ومحاكم دبي مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في المجموعة الثانية.

من ناحية أخرى، تواصلت منافسات دور الـ 32 من بطولة البادل لفئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة بمجمع ند الشبا الرياضي، وفاز الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، «أنكل سعيد» ومعه ماجد الجناحي على جاسم النعيمي وعبدالله كمبر 6-2 و7-6، وفارس الجناحي وعبدالله العبدالله، على فارس أحمد وحمد الحسني 6-0 و6-1، وسيف الحمادي وراشد الحمادي على عبدالله المحمود وعمر العويس 6-1 و7-6، وعيسى شريف وأحمد الشرف على سعيد البلوشي وأحمد الهاجري 6-3 و7-5، وعبدالرحمن القاسم ومحمد القاسم على نصر النيادي وحمدان الجناي 6-4 و6-0.