ختام قوي لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بالبحرين



المنامة (وام)



برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، اختتمت في مملكة البحرين الشقيقة، منافسات البطولة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية «بطولة البحرين للإنتاج المحلي».

شهد فعاليات الختام في المنامة، سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد كبير من الملاك ومديري المرابط.

وجاءت منافسات الختام قوية ومثيرة، وشهدت ظهور العديد من الأسماء التي تأهلت لنهائيات البطولة، وأحرزت المهرة «مجره ان اس» لمربط النسيم، اللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنة، وجاءت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «اتش اي سمانة» لحبيب عباس إبراهيم، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «اتش كي دينا» لمحمد الحايكي.

ونالت اللقب الذهبي لبطولة المهرات «تي اف كيه هلا» لمربط تي اف كيه، وحصلت على اللقب الفضي «فردوس النوادر» لمربط النوادر، ونالت البرونز «لمار ايه جيه» لعبد الله النعيمي.



وتوشحت «اورا الجزلة» لمربط الأوراسية، بذهبية الأفراس، وحصلت على اللقب الفضي «تي اف كيه غالية» لمربط تي اف كيه، فيما نالت اللقب البرونزي «بي اس نوارة» لمحمد أحمد الحايكي.

وتصدر «اس ار خالد» لمربط اس آر، بطولة الأمهار عمر سنة ونال اللقب الذهبي، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «براق الطريفي» لحسين عبد الله، بينما حصل على اللقب البرونزي «محبوب النوادر» لمربط النوادر.

وأحرز «بدر النوادر» لمربط النوادر اللقب الذهبي للأمهار، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «محارب المهنا» لمربط المهنا، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «رهن الشهاب» لمريم إبراهيم.وتوج «ايه ام اس شاهين» لمربط المضاحكة، باللقب الذهبي للفحول، وجاء في المركز الثاني ونال الفضة «فريد الليال» لمربط الرحيل، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «البروس الشقب» لزهير محمد حويلو.

وثمن محمد أحمد الحربي، النجاح الكبير الذي حققته البطولة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، من خلال «بطولة البحرين للإنتاج المحلي»، في كل النواحي، بما فيها الإقبال الكبير على المشاركة من ملاك الخيول بمملكة البحرين الشقيقة.

وقال إن البطولة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وتعزز دور الرياضة، والفروسية على وجه التحديد في تدعيم تلك العلاقة الأخوية المتينة.



وتوجه الحربي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لدعمه المتواصل، وتوجيهاته بإقامة هذه البطولة، مثمناً دور سموه الكبير في دعم مسيرة تطور الخيول العربية في جميع أنحاء العالم، وحرصه على تشجيع المربين والملاك على اقتناء الخيول العربية، والحفاظ على سلالاتها وتعزيز مكانتها.

وقال إن بطولة البحرين شهدت مشاركة 125 رأساً من الخيول العربية، وبلغ عدد الخيول التي حققت الفوز بالجوائز خلال الأشواط التأهيلية والختامية 60 خيلاً بنسبة بلغت 48% من الخيول التي تم تسجيلها، فيما بلغ عدد الملاك المشاركين في البطولة 88، حقق 45 منهم الفوز في مختلف الأشواط بنسبة بلغت 51.14%.

وأوضح الحربي أن بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية تهدف إلى ترسيخ مكانتها في العالم من خلال تسليط الضوء على التراث العربي الأصيل لدولة الإمارات، ونشر قيمه ومبادئه النبيلة، بدعم القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً بالفروسية والخيول العربية.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق كأس الإمارات العالمي في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والذي يشتمل على عدد من البطولات في مختلف قارات العالم. ويستهدف الكأس تشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور واهتمام دولة الإمارات بالخيول العربية والحفاظ على مكانتها المميزة بين منظمات ومربي وملاك الخيول العربية في العالم.

وتعتبر مملكة البحرين الشقيقة أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية التي تشتمل على 10 بطولات وتقام بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في كل بطولة.