أتشيربي يواجه خطر الإيقاف 10 مباريات



ميلانو (أ ف ب)



أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن فتح تحقيق بعد اتهام مدافع إنتر ميلان فرانشيسكو أتشيربي بتوجيه إهانات عنصرية للمدافع البرازيلي لنابولي جوان جيسوس.

وأوضح بيان الرابطة «بعد الاطلاع على تقرير التحكيم، ارتأى القاضي الرياضي ضرورة أن يقوم مكتب المدعي العام الاتحادي بإجراء تحقيق من أجل تحديد ما حدث بين لاعب نابولي جوان جيسوس ولاعب إنتر ميلان فرانسيشكو أتشيربي، بما يتعلق بعبارات محتملة تتضمن تمييزاً عنصرياً صدرت عن هذا الأخير».

وصرَّح جيسوس عقب نهاية المباراة بين إنتر المتصدر ونابولي «حامل اللقب» بالتعادل 1-1 أنّ أتشيربي «تجاوز الحدود».

وحاول جيسوس، صاحب هدف التعادل، لفت نظر حكم المباراة بأن أتشيربي وجه له إهانة عنصرية في الوقت الذي خُصّصت فيه المرحلة الـ29 من الدوري لمكافحة العنصرية، وارتدى اللاعبون على قمصانهم عبارة «أبعدوا العنصرية».

وكان أتشيربي غادر الاثنين معسكر منتخب إيطاليا بطل أوروبا 2021 في روما قبيل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين يومي الخميس والأحد أمام فنزويلا والإكوادور.

وأوضح الاتحاد الإيطالي في بيان إن مدافع إنتر أتشيربي قدّم «روايته للأحداث» لزملائه في الفريق والمدرب لوتشانو سباليتي «بشأن التصريح العنصري المزعوم»، وتابع أن أتشيربي قال إنه «ليس لديه أي نية للتشهير أو للتشويه أو للعنصرية».

ولدى عودته إلى ميلانو، أكد أتشيربي «36 عاماً» للصحفيين أنه «لم يقل شيئاً عنصرياً»، مما دفع جيسوس للرد عليه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مدافع نابولي الذي لعب لـ «النيراتزوري» سابقاً بين العامين 2012 و2016 «تعليقات أتشيربي التي قرأتها لا تتوافق مع الواقع ومع ما قاله لي كما أكدته صور الفيديو».

وختم قائلاً «إنه أمر لا يطاق، يجب علينا محاربة العنصرية الآن وفوراً».

ويواجه أتشيربي خطر الإيقاف عشر مباريات، وهو ما ينهي موسمه مع إنتر وقد يحرمه من المشاركة في كأس أوروبا المقبلة «14 يونيو إلى 14 يوليو».