الأربعاء 20 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتشيربي يواجه خطر الإيقاف 10 مباريات

أتشيربي يواجه خطر الإيقاف 10 مباريات
19 مارس 2024 15:44

 
ميلانو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
وفاة مدير عام فيورنتينا
ساليرنيتانا يعيّن مدربه الرابع وريبيري مساعداً


أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن فتح تحقيق بعد اتهام مدافع إنتر ميلان فرانشيسكو أتشيربي بتوجيه إهانات عنصرية للمدافع البرازيلي لنابولي جوان جيسوس.
وأوضح بيان الرابطة «بعد الاطلاع على تقرير التحكيم، ارتأى القاضي الرياضي ضرورة أن يقوم مكتب المدعي العام الاتحادي بإجراء تحقيق من أجل تحديد ما حدث بين لاعب نابولي جوان جيسوس ولاعب إنتر ميلان فرانسيشكو أتشيربي، بما يتعلق بعبارات محتملة تتضمن تمييزاً عنصرياً صدرت عن هذا الأخير».
وصرَّح جيسوس عقب نهاية المباراة بين إنتر المتصدر ونابولي «حامل اللقب» بالتعادل 1-1 أنّ أتشيربي «تجاوز الحدود».
وحاول جيسوس، صاحب هدف التعادل، لفت نظر حكم المباراة بأن أتشيربي وجه له إهانة عنصرية في الوقت الذي خُصّصت فيه المرحلة الـ29 من الدوري لمكافحة العنصرية، وارتدى اللاعبون على قمصانهم عبارة «أبعدوا العنصرية».
وكان أتشيربي غادر الاثنين معسكر منتخب إيطاليا بطل أوروبا 2021 في روما قبيل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين يومي الخميس والأحد أمام فنزويلا والإكوادور.
وأوضح الاتحاد الإيطالي في بيان إن مدافع إنتر أتشيربي قدّم «روايته للأحداث» لزملائه في الفريق والمدرب لوتشانو سباليتي «بشأن التصريح العنصري المزعوم»، وتابع أن أتشيربي قال إنه «ليس لديه أي نية للتشهير أو للتشويه أو للعنصرية».
ولدى عودته إلى ميلانو، أكد أتشيربي «36 عاماً» للصحفيين أنه «لم يقل شيئاً عنصرياً»، مما دفع جيسوس للرد عليه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب مدافع نابولي الذي لعب لـ «النيراتزوري» سابقاً بين العامين 2012 و2016 «تعليقات أتشيربي التي قرأتها لا تتوافق مع الواقع ومع ما قاله لي كما أكدته صور الفيديو».
وختم قائلاً «إنه أمر لا يطاق، يجب علينا محاربة العنصرية الآن وفوراً».
ويواجه أتشيربي خطر الإيقاف عشر مباريات، وهو ما ينهي موسمه مع إنتر وقد يحرمه من المشاركة في كأس أوروبا المقبلة «14 يونيو إلى 14 يوليو».

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
نابولي
كأس أمم أوروبا
آخر الأخبار
10 لاعبين «الأغلى استثماراً» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
10 لاعبين «الأغلى استثماراً» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 11:30
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
الرياضة
الجزيرة يكسب النصر في «أقوياء اليد»
اليوم 11:15
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
الرياضة
هاليب تنهار في «المعركة الشرسة»
اليوم 11:04
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
الرياضة
ماتيوس: «التمثال» يرجح كفة سان جيرمان أمام برشلونة في «الأبطال»!
اليوم 11:00
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
الرياضة
زيكو: دوريفال قادر على إحياء «السامبا»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©