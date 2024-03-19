«الأولمبي» يُواجه «الفراعنة» في «غرب آسيا»



دبي (الاتحاد)



يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في الساعة 11 مساء الأربعاء شقيقه المصري في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخبات تحت 23 سنة المُقامة في مدينة الأحساء السعودية لحساب المجموعة الثالثة، تقام المباراة على استاد الأمير عبدالله بن جلوي.

واستعد منتخبنا للبطولة بإقامة معسكر داخلي قصير في دبي أجرى خلاله عدداً من الحصص التدريبية تحت قيادة مارسيلو برولي وجهازه المساعد بمشاركة 26 لاعباً هم راكان وليد، مبارك أحمد، أحمد الحمادي، محمد الوافي، وأحمد فوزي (الجزيرة) حمد المقبالي، محمد يوسف، محمد المنصوري، خليفة خميس (شباب الأهلي) سعيد المقدمي، حمدان البشر (الفجيرة) خميس المنصوري (بني ياس) أحمد مال الله (يونايتد) مايد الطنيجي، عبدالله البلوشي، علي عبدالعزيز (النصر) محمد المازمي، حمدان العامري، سلطان البدواوي (حتا) وليد المحرزي، ياسر حسن (اتحاد كلباء) خالد البلوشي (العين) عبدالله أحمد (الوحدة) فهد بدر (الإمارات) عبدالله الرئيسي (عجمان) مايد الكاس (الشارقة).

وكانت البعثة وصلت إلى مدينة الإحساء أمس الأول وضمت هشام محمد الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وأعضاء الجهاز الإداري والفني واللاعبين، وكان في استقبالها مسؤولو اتحاد غرب آسيا وأعضاء اللجنة المنظمة، وأجرى المنتخب أمس حصة تدريبية على أحد الملاعب الفرعية، فيما سيجري اليوم تدريبه الرئيس استعداداً لمواجهة الغد.

يُشارك في البطولة 8 منتخبات وُزعت على أربع مجموعات، بواقع منتخبين في كل مجموعة، يتقابلان في مباراة واحدة خلال الدور الأول، على أن ينتقل الفائز منها إلى الدور نصف النهائي، بعدها يتأهل المنتخبان الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، كما ستُقام مباريات لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وقال سالم اليعقوبي مدير المنتخب الأولمبي: «تُمثل بطولة اتحاد غرب آسيا محطة مهمة من محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر الشهر المقبل والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، كما أنها فرصة للجهاز الفني الجديد للتعرف على إمكانات اللاعبين بشكل أكبر».