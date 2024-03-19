«جائزة البصمة» تبدأ «مرحلة التحكيم»



دبي (الاتحاد)



بدأت عملية التحكيم لملفات المرشحين من الأفراد والمؤسسات للنسخة الخامسة من جائزة «البصمة الرياضية» التي يتم منحها سنوياً بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ومؤسسة وطني الإمارات وذلك ضمن فئات «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني» وتحت شعار «قدرات بلا حدود»، وتمت إضافة جائزة البصمة الرياضية لفئات «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني» بداية من الدورة السابعة للجائزة من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني ودعم روح العطاء للمجتمع من خلال الرياضة، وكذلك تعزيز مكانة العمل الاجتماعي التطوعي في القطاع الرياضي.

وتتم سنوياً دعوة المؤسسات الرياضية والمجتمعية والأفراد لتقديم ترشحهم للفوز بالجائزة وفق محور التنافس «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي»، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي.

وسيتم تكريم الفائز بجائزة البصمة الرياضية ضمن احتفالية تكريم الفائزين بجميع الفئات ضمن الدورة الحادية عشرة لجائزة وطني الإمارات والمقرر يوم 28 أبريل المقبل لينضم الفائز الى قائمة الفائزين بالنسخ الأربع الماضية من جائزة البصمة الرياضية التي أصبحت تحتل مكانة مرموقة بين الجوائز السنوية التي يتم منحها في الدولة، كما أصبحت حلماً للجميع للفوز بها سواء من الأفراد من مختلف الجنسيات أو المؤسسات الكبرى العاملة في القطاع الرياضي أو الداعمة للرياضة.