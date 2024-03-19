نانت يستنجد بـ «كومبواريه»



باريس (أ ف ب)



أكّد نانت صاحب المركز السادس عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، عودة مدربه السابق أنطوان كومبواريه خلفاً لجوسلان جورفينيك.

ويُقدّم كومبواريه «60 عاماً» الذي قاد الفريق بين 2021 و2023 إلى وسائل الإعلام الثلاثاء.

ولم يتمكّن جورفينيك من تقديم الإضافة إلى نانت، بعدما خلَف بيار أريستوي في 29 نوفمبر، واكتفى بقيادته إلى جمع 10 نقاط في 13 مباراة، أي أقل بخمس نقاطٍ من أريستوي بنفس عدد المباريات.

وسبق لكومبواريه الذي لعب لنانت بين 1983 و1990، أن قاد فريقه إلى التتويج بلقب الكأس مدرباً عام 2022، كما «الوصافة» بعدها بعام.

ودرّب كومبواريه أندية باريس سان جيرمان وجانجان وبوردو وليل وتولوز، كما الهلال السعودي.

ويقاتل نانت للابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط، إذ يقبع في المركز السادس عشر بفارق نقطة عن لوريان الخامس عشر، وأربعٍ عن تولوز الحادي عشر، كما ودّع الكأس من دور الـ32 بخسارته أمام لافال من الدرجة الثانية.

ويلعب الفريق مباراته المقبلة مع نيس الخامس في 31 مارس ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري.