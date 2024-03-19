«موفق» يهدي هجن الرئاسة بندقية اللقايا في مهرجان المرموم

دبي (الاتحاد)



شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وتابع الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، تحديات الرموز في سن اللقايا التي أُقيمت على كأس المغفور له، بإذن الله، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

ونجحت هجن الشحانية في حصد كأس اللقايا الأبكار المفتوح بوساطة «عسيله» التي قادها المضمر جارالله عقيل المري للصدارة بتوقيت قدره 7:12:9 دقيقة.

وأضافت هجن الشحانية النقطة الثانية لرصيدها من خلال فوز «لاهوب» بقيادة المضمر جارالله عقيل المري ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح بعد أن سجل زمناً بلغ 7:17:2 دقيقة.

وتألقت هجن إنتاج أم الزبار في ثالث التحديات عندما نجحت «آمال» بقيادة المضمر محمد بخيت المقارح في انتزاع كأس اللقايا المحليات بوصولها لخط النهاية في زمن قدره 7:18:1 دقيقة.

وتمكن المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري من قيادة «موفق» لهجن الرئاسة إلى قمة التحدي على بندقية اللقايا الجعدان المحليات بتوقيت بلغ 7:15:7 دقيقة.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين برموز سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ عقب نهاية الشوط السابع.

ويستضيف ميدان المرموم يوم الأربعاء تحديات رموز الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وتتنافس الشعارات الكبرى من خلال عشرين شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، وستكون الأشواط الأربعة الأولى مخصصة لتحديات الرموز بواقع كأسين وبندقيتين للأشواط المفتوحة والمحليات.