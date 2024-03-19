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الرياضة

«دراجات الإمارات» يصل منصة التتويج في كاتالونيا

«دراجات الإمارات» يصل منصة التتويج في كاتالونيا
19 مارس 2024 19:40


أبوظبي (الاتحاد)

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حل فريق دراجات الإمارات بقيادة تادي بوجاتشار في المركز الثاني من المرحلة الأولى لسباق فولتا كاتالونيا في سانت فيليو «سباق الطرق الصاعدة» فيما حل نيك شولتز «فريق إسرائيل بريميير يك» في المركز الأول، وقاد فريق الإمارات السباق طوال اليوم وحقق وتيرة صعبة على المسار الممتد بطول 173 كيلومتراً الذي بدأ وانتهى في سانت فيليو. وحافظ جواو ألميدا والدراج المفضل لدى الجمهور المحلي، مارك سولير، على وتيرة عالية بشكل خاص في آخر 25 كيلومتراً مما جعل من الصعب انطلاق المنافسين.
انطلق شولتز عند قمة الطريق الصاعد باتجاه فلام روج وتمكن من التقدم بمسافة لم يستطع تادي بوجاتشار، رغم محاولاته للاقتراب، من عبورها حيث وصل متأخراً ببضعة سنتيمترات. 

الإمارات
الدراجات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
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