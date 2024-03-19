1000 مشارك في سباق الجري بـ «عجمان الرياضية»



عجمان (الاتحاد)



أحرز الأثيوبي داجني ديمسي المركز الأول في سباق الجري للرجال الذي جرى بحديقة الصفيا ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وشارك فيه 1000 متسابق، وجاء طه جوديتو في المركز الثاني، والثالث جيميتشو تولوسا، وفي سباق السيدات، حصلت بيتلحم بربوش على المركز الأول وجاءت إيهو تسفاهون في المركز الثاني، ووفاء زروال في المركز الثالث.

وأطلق شارة البدء الشيخ راشد بن محمد النعيمي المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، بحضور الشيخ سلطان بن عبد العزيز بن حميد النعيمي، واشتمل السباق على 7 فئات لمسافة 5 كلم، وهي فئتا المجموع العام رجال وسيدات، وفئتا المواطنين والمواطنات، وفئتا الدوائر الحكومية رجال وسيدات، وفئة المواطنين فوق 50 سنة، كما ضم 4 فئات لمسافة 2 كلم تحت 16 سنة، وهي الفئة المفتوحة ذكور وإناث، وفئتا المواطنين والمواطنات.

وفي فئة المواطنين، أحرز خالد البدواوي المركز الأول، وعبيد النعيمي المركز الثاني، وجاء خليفة محمد ثالثاً، وفي فئة المواطنات فازت حصة الجسمي بالمركز الأول، وفاطمة الشامسي بالمركز الثاني، وجاءت عائشة الحوسني في المركز الثالث.

وفي فئة الدوائر الحكومية رجال فاز طلال عبيد الشامسي بالمركز الأول، وحل حمدان المسماري ثانياً، فيما نال مصبح الكتبي المركز الثالث، وفي فئة الدوائر الحكومية سيدات فازت علياء الشامسي بالمركز الأول، أما في فئة المواطنين فوق 50 سنة فقد حصل عباس سليمان على المركز الأول، تلاه أحمد حمد المسافري ثانياً، فيما جاء جاسم علي في المركز الثالث.

وفي سباق 2 كلم تحت 16 سنة، فاز إيهان ياسر بالمركز الأول في فئة الذكور، تلاه ناصر ابراهيم في المركز الثاني، وجاء جادين فرنانديز ثالثاً، وحصلت مايسي جاريت على المركز الأول في فئة الإناث، وعلياء عبد العليم أمير في المركز الثاني، وجاءت أميثا جانيش في المركز الثالث.

وفي فئة المواطنين توج عبداللطيف الصبري بالمركز الأول، ومايد الكعبي بالمركز الثاني، وعمران الكثيري بالمركز الثالث، وفي فئة المواطنات فازت شوق البلوشي بالمركز الأول، وحلت لطيفة الفلاسي في المركز الثاني، فيما جاءت الغالية حميد المهيري في المركز الثالث.

وفي ختام السباق قام خليفة سلطان بن حارب المهيري، مدير عام «الراسخون للعقارات» الراعي الماسي للدورة بتكريم الفائزين في جميع الفئات.

وفي منافسات كرة القدم شهدت مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية 3 انتصارات، حيث حقق دائرة البلدية والتخطيط فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على الإدارة العامة للدفاع المدني بهدفين من دون مقابل في مباراة استمر فيها تألق لاعب البلدية كاسيو سيدريك ليتوج بجائزة نجم المباراة للمرة الثانية، وبذلك تصدر البلدية المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط في حين تجمد رصيد الدفاع المدني في 3 نقاط.

وحسم القيادة العامة لشرطة عجمان مباراته أمام دائرة التنمية الاقتصادية بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ويبقى التنمية الاقتصادية برصيد نقطة واحدة، ونال أحمد بشر محمد من الشرطة نجومية المباراة، كما فاز فريق هيئة النقل على جامعة عجمان برباعية نظيفة، وارتقى النقل إلى صدارة المجموعة الثالثة برصيده 4 نقاط بفارق الأهداف عن جامعة المدينة، فيما بقي فريق جامعة عجمان في المؤخرة بدون رصيد، وتوج باسيرو الحسن من الفائز نجماً للقاء.

وتتواصل المنافسات اليوم بثلاث مباريات حاسمة، حيث يواجه دائرة التنمية الاقتصادية فريق دائرة الميناء والجمارك، ويلعب هيئة النقل مع جامعة المدينة عجمان، فيما يلتقي في المباراة الثالثة دائرة البلدية والتخطيط بفريق غرفة عجمان.