نصف طن أسماك من «دبي البحري» لـ «بيت الخير»



دبي (الاتحاد)



واصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبادراته المجتمعية في الموسم الرياضي البحري 2023-2024، حيث خصص جميع الأسماك التي شارك بها المتسابقون في بطولة دبي لصيد الأسماك 2024 «كنعد وسكل» للأعمال الخيرية، وسلمها إلى جمعية «بيت الخير» في خطوة رائدة.

وسجلت بطولة دبي لصيد الأسماك في نسختها لعام 2024 مشاركات مميزة أكدت تطور مهارات المشاركين وحماسهم الكبير الذي رفع من درجات الحماس طوال أيام البطولة، والتي استمرت لمدة 5 أيام متتالية، ووصل مجموع أوزان الأسماك المشاركة إلى 590.95 كجم من سمك فئتي الكنعد والسكل.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، إن النادي يتطلع دائماً لخدمة المجتمع بمختلف شرائحه، وخلق جسور من التواصل بين مختلف المؤسسات، ومن بينها جمعية (بيت الخير) التي وقع معها النادي مذكرة تفاهم يحصد ثمارها الطرفان.

وأكد الفلاحي أن النادي يسعى لتحقيق هدف اجتماعي نبيل كان وراء تخصيص مجموع الأسماك التي حصل عليها المشاركون إلى الأعمال الخيرية، ما يعزز من مفهوم الشراكة المجتمعية، ويدعم ترابط شرائحه، مشيداً بالمشاركة الكبيرة، ودور جمعية (بيت الخير) المؤثر في إنجاز هذا العمل، مهنئاً كل من شارك في البطولة على المجهود والتعاون المشترك.

كانت منافسات فئة الكنعد قد شهدت تنافساً ساخناً بين المشاركين الذين قدموا 19 مشاركة وصل مجموع أوزانها إلى 428.95 كلغ تميز بينهم المتسابق رقم 55 هزاع محمد بن ربيع المهيري الذي حقق المركز الأول بجدارة بوزن وصل إلى 36.55 كجم.