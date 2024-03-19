اتحاد الطائرة يخطط لإنشاء مجمع رياضي متكامل بدعم استثماري

معتصم عبدالله (دبي)

علمت «الاتحاد» من مصادر موثوقة تسارع خطوات مشروع اتحاد الطائرة، بإنشاء «مجمع رياضي متكامل» يكون بمثابة وجهة سياحية ورياضية في الإمارات، وذلك في إطار الخطط الاستثمارية للاتحاد في إطار اتفاقيات التعاون والشراكة التي تربطه مع أكثر من 22 اتحاداً وطنياً وقارياً ودوليا.

ومن المنتظر أن يكشف اتحاد الطائرة خلال الفترة المقبلة، التفاصيل الكاملة للمشروع الطموح الذي سيرى النور قريباً، بما يعكس جدية الاتحاد في تطوير لعبة الكرة الطائرة ونقلها لآفاق أوسع بما يخدم الرياضة الإماراتية بشكل عام والطائرة بشكل خاص.

على صعيد متصل، كشفت مداولات اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة، الذي عُقد مساء الأحد الماضي بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، عن تحقيق مجلس إدارة الاتحاد ما نسبته 26% فائضاً في الميزانية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023.

وتفصيلاً، كشف مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالله الدرمكي وبحضور عبدالعزيز السلمان الأمين العام للاتحاد، ونواب وأعضاء مجلس الإدارة، خلال الاجتماع عن زيادة إيرادات اتحاد اللعبة بما نسبته 24%، مقابل 6% لتقليل النفقات العامة، لتصل نسبة الوفرة الإجمالية في الأداء المالي للاتحاد إلى نحو 30%.

وتنسجم الأرقام الإيجابية على الصعيد المالي مع الأهداف المعلنة للاتحاد والتي جرى تحقيقها على مدار عامين على التوالي، والتي ترتكز على الحوكمة، وابتداع مصادر جديدة للإيرادات، وتطوير الموارد الحالية، وتطبيق أحدث الممارسات في مجال التسويق الرياضي، وإبرام اتفاقيات مع القطاعين الخاص والحكومي وتوفير ميزات للرعاة.

ووقع اتحاد الطائرة خلال الفترة السابقة عقوداً مع شركات متخصصة لتسويق أنشطة ومسابقات الاتحاد، بجانب عقود رعاية لمشاركات المنتخب الوطني للناشئين في بطولة غرب آسيا، فيما يخطط حالياً للإعلان عن مشروع طموح بإنشاء «مجمع رياضي متكامل» يكون بمثابة وجهة سياحية ورياضية في الإمارات بدعم من المستثمرين.

وأبرم اتحاد الطائرة على هامش المشاركة في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة والذي عُقد في هولندا نهاية سبتمبر 2022، اتفاقيات تعاون دولية مع أكثر من 22 اتحاداً وطنياً بهدف توطيد أواصر التعاون، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المشتركة للاعبين والمدربين والحكام الأمر الذي يسهم في تطوير مستوى اللعبة.



وحظيت العمومية الأخيرة لاتحاد الطائرة بالإشادة من الأعضاء وممثلي الأندية، بداية بنسبة الحضور المثالية لاجتماعات مجلس إدارة الاتحاد خلال العام الماضي 2023 والتي وصلت إلى نسبة 98%، علاوة على الأرقام المحفزة الأخرى ومن بينها تحقيق 85 % من أهداف الخطة الاستراتيجية، الأمر الذي يدعم التوجه العام باستمرار المجلس الحالي خلال الدورة الانتخابية الجديد 2024- 2028.

وعبر راشد عتيق الهاملي رئيس مجلس ادارة شركة الألعاب الجماعية بنادي الجزيرة، عن سعادته بالأجواء الإيجابية لاجتماع عمومية الطائرة، وقال: «الالتزام والحضور المكثف لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على مدار الموسم، أفضى إلى انسجام فرق العمل خلال الفترات الماضية، ويُحسب لرئيس الاتحاد الحالي ومجلس ادارته قدرتهم على تبني أهداف واقعية وضعت من خلال معرفة دقيقة بما تحتاجه اللعبة، والقدرة أيضاً على التحديث بتحقيق الأهداف المنشودة».

وأضاف: «شهدنا تحقيق العديد من الأهداف الموضوعة والأرقام الإيجابية والمحفزة، والانفتاح في العلاقات الخارجية مع الاتحادات الدولية والقارية والاتحادات الوطنية الصديقة بما يدعم نقل الخبرات والتجارب، علاوة على الاستثمار في الكوادر المواطنة في مجال التدريب والتحكيم، وغيرها الكثير».

من جانبه أشاد عبيد مفتاح المحرزي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية، بعمل مجلس إدارة اتحاد الطائرة، وقال: «لمسنا فارقاً كبيراً لعمل الإدارة الحالية مقارنة مع مجالس إدارات سابقة، خاصة على صعيد التغييرات الإيجابية في اللوائح والهيكلة وتنظيم المسابقات الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المنتخبات الوطنية»، مشيراً الى أن الخلافات الإدارية عطلت عمل المجالس السابقة.

وأضاف: «مرونة الاتحاد في التعامل مع الأندية الأعضاء، والانفتاح على التجارب الخارجية من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون المختلفة، والتأهيل المميز للحكام والمدربين، كلها أهداف إيجابية سعى الاتحاد الى تحقيقها بشكل مثالي»، لافتاً الى أن الكشف عن فائض الميزانية والحديث عن زيادة الإيرادات وتقليل النفقات رغم التوسع الكبير على صعيد المسابقات المحلية والمشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية يمثل رأس الهرم في نجاحات المجلس الحالي، مؤكداً على دعم استمرار الإدارة الحالية لدورة انتخابية جديدة.