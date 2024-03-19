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الرياضة

«دائرة القضاء» إلى «ربع نهائي» كأس منصور بن زايد

«دائرة القضاء» إلى «ربع نهائي» كأس منصور بن زايد
19 مارس 2024 20:30

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

تأهل «دائرة القضاء» إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بعدما تفوق على «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» بهدفين، في اللقاء الذي أقيم، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة، ورفع الفريق رصيده إلى «النقطة السادسة»، ليكون أول الصاعدين إلى دور الثمانية. 

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وفي المجموعة ذاتها، حقق «مكتب الأمين العام» فوزاً كبيراً على «مركز جامع الشيخ زايد الكبير»، 8-1، ويتصدر «دائرة القضاء» ترتيب المجموعة، وله 6 نقاط، ويليه «مكتب الأمين العام» في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، و«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» بـ «نقطة» واحدة، ويأتي «مركز جامع الشيخ زايد الكبير» في المركز الرابع، من دون نقاط.
وتشهد المجموعة الثالثة سباقاً قوياً على البطاقة الثانية للتأهل إلى ربع النهائي بين «مكتب الأمين العام»، و«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع»، وتشهد الجولة الثالثة والأخيرة لقاء
«مكتب الأمين العام» مع «دائرة القضاء»، و«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» مع «مركز جامع الشيخ زايد الكبير».
نال أحمد جمال الدين، لاعب «مكتب الأمين العام»، جائزة رجل المباراة في مباراة «مركز جامع الشيخ زايد الكبير»، فيما حصل كرست يان لاجو، مهاجم «دائرة القضاء»، على نجومية المباراة الثانية أمام «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع».
من ناحية أخرى، أشاد سعيد الكثيري، المهاجم السابق للمنتخب الوطني ونادي الوحدة، بأجواء النسخة الحادية عشرة من كأس منصور بن زايد، معرباً عن سعادته بالمشاركة في البطولة.
وقال الكثيري الذي يلعب مع «سيتي جولف»: إن المشاركة في البطولة فرصة رائعة لجميع اللاعبين، كما أن الأجواء رائعة، لاسيما أن البطولة ذات طابع رسمي، وتتمتع بالمواصفات التي تليق بها، من تجهيزات على مستوى احترافي بالنسبة للملاعب، إضافة إلى الخدمات المحيطة بالبطولة، وفي ذات الوقت تعد مناسبة رياضية اجتماعية لمختلف الجهات المشاركة والحضور.
وحرصت اللجنة المنظمة على الاهتمام بسلامة المشاركين والحضور عبر توفير التغطية الإسعافية المتخصصة للفعاليات الرياضية، بالتعاون مع مركز هيلث شيلد الطبي، وتوفر اللجنة الرعاية الإسعافية على أيدي كوادر متخصصة، بما يتناسب مع متطلبات وحجم المنافسة.
وتشهد الجولة الثالثة يوم الأربعاء، لقاء «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» مع «مدارس الإمارات الوطنية»، و«الأرشيف والمكتبة الوطنية» مع «مكتب البعثات الدراسية»، ضمن 

المجموعة الأولى، ويحتل «الأرشيف والمكتبة الوطنية» المركز الأول بفارق الأهداف عن «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي»، و«مدارس الإمارات الوطنية» و«مكتب البعثات الدراسية».
تقام البطولة بمشاركة 16 فريقاً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وتستمر المنافسات إلى 28 مارس الجاري، وتجرى المباريات على الملعب الخارجي بفندق قصر الإمارات في أبوظبي.

الإمارات
أبوظبي
كأس منصور بن زايد لكرة القدم
قصر الإمارات
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