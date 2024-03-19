

دبي (الاتحاد)



اختتمت منافسات بطولة الجو جيتسو التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد اللعبة في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، الذين قدموا أداء احترافياً، وأظهروا مستويات عالية من المهارة والتنافسية، وقدم اللاعبون في اليوم النهائي من المنافسات عروضاً مهارية، وبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق الفوز، والتأكد من جاهزيتهم لخوض المنافسات والاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

وحلّق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب البطولة لفئة الكبار، فيما حل لاعبو نادي العين في مركز الوصيف، ليذهب المركز الثالث إلى نادي بني ياس.

وثمّن يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو التعاون البناء بين الاتحاد ومجلس دبي الرياضي في تنظيم المنافسات ضمن دورة ند الشبا الرياضية، وفقاً لأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن البطولة تعد فعالية استثنائية تجمع أقوى نجوم الرياضة في الدولة على اختلاف جنسياتهم، وتستقطب حضوراً جماهيرياً لافتاً يعكس نجاح جهود الاتحاد الرامية لتعزيز شعبية وانتشار رياضة الجو جيتسو في المجتمع.

وأوضح: «تحقق رياضة الجو جيتسو نجاحات متواصلة على صعيد تطوير اللاعبين وتنظيم واستضافة البطولات والإقبال الجماهيري، ما يسهم في جذب المزيد من المواهب ونشر قيم هذه الرياضة وفوائدها بين مختلف شرائح المجتمع. ونفخر بالاهتمام والمثابرة التي يبديها لاعبونا لتكريس ريادة الدولة العالمية في رياضة الجو جيتسو، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة».

«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل «جو جيتسو ند الشبا»



ولفت البطران إلى أن هذه البطولة نجحت بحجز مكانة مهمة لها على أجندة الجو جيتسو المحلية، وباتت تحظى بأهمية خاصة لدى اللاعبين الذين يحرصون على المشاركة فيها، بما تجسد في حجم المشاركة والإقبال الذي فاق التوقعات.

وأشاد أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالجهود الكبيرة لاتحاد الجو جيتسو لنشر اللعبة على أوسع نطاق، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

ويضيف:«أسرة الجو جيتسو تنتظر هذه البطولة عاماً بعد عام، وأصبحت تكتسب مكانة مهمة في أجندة الأحداث الرياضية، خصوصاً تلك التي تقام خلال الشهر الفضيل. وأهنئ أبطال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على إنجازهم وتبوئهم صدارة فئة الكبار».

وتقول البرازيلية رافائيلا بيرتولوت، لاعبة نادي الوحدة (حزام أسود) التي حققت ذهبية فئة المحترفين وزن 72 كجم: «أشكر مجلس دبي الرياضي، واتحاد الجو جيتسو على تنظيم هذه البطولة، ومنحنا الفرصة لخوض نزالات قوية مع نخبة اللاعبين في الدولة، وهو في الواقع ما يضفي على الفوز طبيعة خاصة. وأنا فخورة بحصولي على الميدالية الذهبية، بعد عدد من النزالات القوية».

وتضيف: «خضت النزالات بتكتيكات مختلفة، نظراً لطبيعة كل مواجهة، والمدارس المختلفة التي تنتمي إليها كل لاعبة، والنزال النهائي لم يكن مجرد اختبار للقوة البدنية، بل كان اختباراً شاملاً للقوة الذهنية والإرادة، حيث تعيّن عليّ أن أكون في أتّم الجاهزية والتركيز لتحقيق الفوز».

بدوره قال البرازيلي فيليبي سيلفا، لاعب أكاديمية كوماندو جروب (حزام أسود) الذي حقّق ذهبية وزن 62 كجم: «تتمتع هذه البطولة بأهمية كبيرة، نظراً لما توفره من أجواء تنافسية ونزالات قوية، ويسعدني الفوز بالميدالية الذهبية هنا في دبي، وأمام نخبة من أقوى اللاعبين، وبعد خوض نزالات صعبة. سعدنا كثيراً بالتنظيم الرائع للبطولة والحضور الجماهيري الغفير».

ويتابع سيلفا:«واجهت اليوم مجموعة من اللاعبين المتميزين وأصحاب الإنجازات، والنزال النهائي كان الأصعب حيث كان المنافس متمرساً جداً، ويجيد العديد من أساليب القتال، لكنني كنت جاهزاً لجميع السيناريوهات المحتملة، وتحليت بأعلى درجات التصميم والتركيز».



محطة مهمة

قال جاسم عبدالله الحوسني، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (حزام بنفسجي) الذي نال ذهبية وزن 85 كجم:«قدّمت هذه البطولة منصة مثالية لاستعراض مهارات أقوى اللاعبين، وأفسحت لهم المجال لاختبار أساليبهم وتقييم إمكاناتهم واكتشاف نقاط ضعفهم. النزالات كانت صعبة إلا أنني تمكنت من الفوز في نهاية المطاف، وأعتقد بأن هذا الفوز يشكل محطة مهمة في مسيرتي لتحقيق المزيد من التميز».